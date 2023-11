¿Petro-tibieza económica?

Javier Milei, el candidato presidencial argentino, ha puesto sobre el tapete una idea que rompe con la ortodoxia económica; afirma que en caso de desembarcar en la Casa Rosada va a “disolver” o a “dinamitar” el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según la constitución del país gaucho, esa entidad es autárquica y debe velar por el funcionamiento del sistema financiero, regular la cantidad de dinero y las tasas de interés, ejecutar la política cambiaria y actuar como agente financiero del Estado nacional.

Son muy pocos los países sin banca central. Es un dogma universalmente aceptado, de allí que la propuesta de Milei resulte tan polémica como heterodoxa. Soy un ignorante en estas materias, pero no renuncio a interesarme en el asunto; especialmente, ante la negativa de la junta del Banco de la República de bajar las tasas de interés, por considerar que su principal obligación es combatir la inflación. En este momento, estas son excesivamente altas y se han convertido en un obstáculo real para comprar vivienda o desarrollar una actividad empresarial. Contratar créditos con las tasas actuales es trabajar para los bancos. Esa es la verdad. Imagínense ustedes cómo hará la pobre gente en manos del gota-gota. Un universo paralelo, cada día más grande, que el Emisor no conoce ni sobre el cual tiene injerencia.

El presidente Gustavo Petro no es Milei. En estas materias es más bien un líder “tibio”. Respeta la autonomía del Banco de la República, se limita a pedirle, vía su cuenta de X, “reducir la tasa de interés en la próxima oportunidad. Gobierno y Banco de la República han logrado exitosamente reducir la inflación y el costo de la vida en el país”. Lo secunda el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien preside la Junta, lo hace de una forma reverente y argumental, poniéndoles de presente a sus colegas que la inflación ha entrado en una tendencia decreciente, y casi les suplica bajar las tasas. Petro respeta la ortodoxia del Banco. En estas materias, y me temo también en otras más, el suyo sea un gobierno “vegano”, para utilizar una expresión que le escuche al inolvidable Malcolm Deas en una entrevista que me concedió. Son corderos, no leones, para utilizar la metáfora que le gusta a Milei.

Desde una perspectiva puramente liberal, los bancos centrales no tienen razón de ser, pues son una forma de intervención estatal. Por eso a Milei las obras de Keynes le parecen basura. Y desde una noción democrática son una deformación, al carecer de control político. Nadie puede decirles nada, ni el presidente de la República, ni el Congreso, ni la Corte Constitucional, ¡ni el mismísimo Dios! Los miembros de la Junta son reyezuelos. Podrían calificarse de déspotas ilustrados. Toman decisiones que afectan gravemente la vida de millones de personas, ¿y qué? Son autónomos. Está bien que Milei (quien por supuesto no es santo de mi devoción) haya abierto el debate sobre los bancos centrales. Vivimos un cambio de época. Estamos hablando de criptomonedas, de dólares digitales, de automatización, de transferencias electrónicas, de blockchain, la economía evoluciona aceleradamente, y el mundo no puede quedarse petrificado, para mantener un dogma del siglo XX, cuando vivimos en el XXI. ¿Quién ha dicho que la inflación es el principal problema económico, creer que es un fenómeno puramente monetario es ideologismo puro. Eso no es más o menos igual a ¿”sacrificar un mundo, por pulir un verso”? ¿Puede la ciudadanía (concepto vacío y hueco con esta crisis democrática), protestar ante el Banco Central a ver si a ella sí la escuchan, ya que al presidente de la República no?