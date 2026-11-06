¿Somos todos fascistas?: "Tierra de mi padre", de Paweł Pawlikowski

El plano con el que abre Tierra de mi padre muestra un interior estático cuya ventana, al fondo, deja ver unas palmeras agitadas bruscamente por un vendaval. El hombre que habita esta habitación habla por teléfono con su hermana. Al fondo, una mujer desnuda, dormida. Pawlikowski tiene esa extraña capacidad de contener las más exacerbadas emociones en imágenes estériles. De hecho, sus últimos tres filmes han sido en escala de grises. Si en Ida era el retrato de un conflicto con la fe y en Guerra fría era una apasionada historia de amor, Tierra de mi padre encierra en sus estáticas imágenes la puesta en diálogo del fascismo —en su…

El plano con el que abre Tierra de mi padre muestra un interior estático cuya ventana, al fondo, deja ver unas palmeras agitadas bruscamente por un vendaval. El hombre que habita esta habitación habla por teléfono con su hermana. Al fondo, una mujer desnuda, dormida. Pawlikowski tiene esa extraña capacidad de contener las más exacerbadas emociones en imágenes estériles. De hecho, sus últimos tres filmes han sido en escala de grises. Si en Ida era el retrato de un conflicto con la fe y en Guerra fría era una apasionada historia de amor, Tierra de mi padre encierra en sus estáticas imágenes la puesta en diálogo del fascismo —en su aparente declive— y el papel de la creación artística cuando las relaciones se reducen al sexo o a la conversación telefónica. Relaciones virtuales antes de internet.

Thomas Mann ahora se dedica a dar discursos de agradecimiento. Su canonización nacional como escritor le permite atravesar fronteras sin mayor dificultad. No habla con su hijo. Sí habla con su hija, pues es su asistente personal. No habla mucho, de hecho, más allá de sus discursos. Es todo un intelectual, una figura fáustica. Pawlikowski hizo de Mann un perfecto equilibrio entre Fausto y Mefistófeles. Su hijo se ha suicidado, pero esperan su discurso en otro lugar. La paradoja respecto al título es, justamente, que la tierra del padre parece ser el carro en el que viaja de una tribuna a otra, pues incluso le cuestionan el haber abandonado su país cuando empezó la Segunda Guerra Mundial.

La relevancia de la filmografía reciente de Pawlikowski es la misma que yace en la literatura de, entre otros, Michel Houellebecq, cuya poética del desencanto es nada más y nada menos que la consecuencia de una cultura pasteurizada. Pawlikowski tiene la particularidad de enmarcar sus fábulas —al menos las últimas tres— en los rescoldos de la Segunda Guerra Mundial. Este desencanto adquiere entonces otro color —u otro tono de gris—: la primera prioridad del fascismo es estandarizarnos, enfriarnos, llenarnos de pesimismo y alejarnos los unos de los otros. Mann se convierte entonces en la síntesis de un intelectualismo que se olvidó del cuerpo. En él, el fascismo sobrevive como una forma de relación distante, limitada al discurso.

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Pawlikowski, sin embargo, opuesto a la primera lectura aparente, no ofrece un relato tan amargo como parece. En la música extradiegética con la que se recorre la ciudad al principio, suena una obra contrapuntística cuyas voces no parecen dialogar del todo. Al final, cierra con un órgano interpretando en escena el sexto movimiento de la cantata Herz und Mund und Tat und Leben, de Bach: con todo y el ambiente herrumbrado, las paredes caídas y los hijos muertos, parece que vale la pena insistir en la comunión como experiencia religiosa. Pues, ¿no será la aridez —la que castra al creador con un velo intelectual y reduce las relaciones humanas a la conversación a larga distancia— un preludio del fascismo?