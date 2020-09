Denuncia contra Alberto Salcedo: los espacios de opinión no son ajenos al rigor

Esta semana tuvimos un debate interesante tras la publicación de la denuncia por acto sexual violento en contra del periodista Alberto Salcedo Ramos. Debemos decir que no hubo un conflicto de intereses por parte de las periodistas, pero tal vez sí hubo una falla al no incluir la respuesta completa del acusado, aunque Las Igualadas sea un espacio de opinión abiertamente feminista que le da voz a las víctimas. Consultar a la contraparte no es un simple requisito. Aparte de eso, en redes sociales nos halaron las orejas porque cometimos un par de imprecisiones (otra vez).