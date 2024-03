Leer es fundamental para el desarrollo personal. La lectura puede brindar nuevas ideas, perspectivas y conocimientos, lo que ayuda a ampliar la comprensión del mundo. Eso requiere ir más allá de los asuntos y enfoques que uno ya conoce y con los cuales se siente a gusto. Irene Vallejo lo dice sabiamente en El infinito en un junco: “Sentir cierta incomodidad es parte de la experiencia de leer un libro; hay mucha más pedagogía en la inquietud que en el alivio. Podemos hacer pasar por el quirófano a toda la literatura del pasado para someterla a una cirugía estética, pero entonces dejará de explicarnos el mundo”.

Especialmente los libros de ficción fomentan la empatía, pues contribuyen a entender las experiencias de otras personas. En las poéticas palabras de Marcel Proust en su gran novela En busca del tiempo perdido: “El único viaje verdadero... sería no visitar tierras extrañas sino poseer otros ojos, ver el universo a través de los ojos de otro, de cien otros, ver los cien universos que cada uno ve, que cada uno de ellos es”. La lectura también mejora la capacidad de concentración, la inteligencia emocional y el vocabulario.

Acaba de aparecer una encuesta de la Cámara de Comercio del Libro e Invamer con resultados alentadores sobre los hábitos de lectura de los colombianos. Cuatro de cada diez personas dicen leer libros todos o casi todos los días y el promedio de libros leídos por año entre los adultos que leen algo es 6,9. Estos son cifras mucho mejores que las de antes de la pandemia y que las producidas por otras fuentes, como el DANE.

Sin embargo, el promedio de lectura de los colombianos sigue siendo bastante bajo para los estándares internacionales. Con respecto a toda la población adulta (incluidos los no lectores), en Francia y Canadá el promedio de libros al año es 17, en Estados Unidos es 12, en España 10 y en Chile 5,3. Colombia queda debajo de todos estos países, con apenas 3,7 libros al año.

Un resultado muy inquietante de esta reciente encuesta es que solo 17 % de los universitarios leen libros de texto. Eso sería de esperar entre estudiantes de doctorado, que deben estar explorando las fronteras del conocimiento en áreas muy específicas. Pero entre estudiantes de pregrado es muy preocupante, porque aún no cuentan con marcos mentales suficientemente estructurados ni los conocimientos básicos en sus áreas de estudio. La lectura de artículos dispersos, con enfoques y niveles dispares no ayuda a resolver estas deficiencias. Como no usan libros de texto a los que puedan acudir para poner en orden sus ideas y poner a prueba sus capacidades analíticas, los universitarios colombianos tienen que apegarse a lo que le oigan decir a un profesor para tratar de orientar su proceso de aprendizaje.

En las disciplinas sociales es evidente la falta de libros de texto adecuados para los estudiantes de pregrado y para el contexto colombiano. Como no tienen mercado, son pocos los libros de texto que se publican. Como no hay buenos libros de texto, los profesores no tienen otra opción que acudir a artículos y documentos de todo tipo. Este círculo vicioso solo puede romperse usando algunos recursos públicos para subsidiar la producción de libros de texto. Nuestras academias de ciencias, que son financiadas por el Ministerio de Educación, son las llamadas a hacer esto. A la larga, eso redundaría no en más, sino en mejores profesionales, que es lo que realmente hace falta en muchas disciplinas.