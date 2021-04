“El día de los inocentes” nos pegó igual de duro que la broma de OnlyFans Noticias destacadas de Columnas

Volvimos a caer en una broma esta semana, y no de algún desocupado buscando diversión sino por una emblemática empresa de autos. Hubo jalones de oreja reflexivos y me dejaron pensando en nuestras audiencias. Primero, por una crónica que publicamos de un viejo colaborador en el Sinú, Ramiro Guzmán; segundo, por haber reseñado la declaración del presidente Duque en la que aseguró que la reforma tributaria que se viene no es una reforma tributaria.

