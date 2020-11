Elecciones en EE. UU.: resulta muy peligroso que los periodistas decidan quién habla y quién no

Esta semana tuvimos un debate interesante tras la decisión de los medios estadounidenses de cortar un discurso de Donald Trump. Si bien los medios no podemos ser pasivos frente a aparatos de manipulación de la información como el del presidente de EE. UU. y tantos otros, no veo claro que la vía sea la del silenciamiento. Eso cruza la línea de la censura. Tampoco faltaron los jalones de orejas: uno porque replicamos información que no tenía nada de noticiosa y otros porque al parecer pecamos por exceso de prudencia.