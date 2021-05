En columnas pasadas me he referido al uso de siglas y acrónimos, algunos muy comunes durante la pandemia, como «UCI» o «COVID». He mencionado algunas recomendaciones sobre los plurales y las diferencias que hay con las abreviaturas, entre otras cosas. Durante el paro nacional, han sido frecuentes otros recursos como «Esmad», «Mindefensa», «Minsalud», etc.

Al respecto, han surgido dudas sobre el uso de las mayúsculas y las minúsculas en este tipo de siglas y acrónimos: ¿«ESMAD» o «Esmad»? ¿«Minsalud» o «MinSalud»?

Recordemos que en español es posible que las siglas, con el uso, se incorporen al léxico como nombres comunes: «radar» (del inglés «radio detecting and ranging»), «módem» (de «modulator» y «demodulator»), «láser» («light amplification by stimulated emission of radiation») y «ovni» («objeto volador no identificado») son algunos de los ejemplos más emblemáticos de este procedimiento.

Hay otras que, al ser abreviaciones de nombres propios, se normalizan como tales, es decir, solo con mayúscula inicial. Esto suele suceder con palabras de más de cuatro letras («Unesco», «Fenalco», «Esmad») que se han asentado mejor que el desarrollo de la sigla en cuestión (decimos con mayor frecuencia «Esmad» que «Escuadrón Móvil Antidisturbios»). Sin embargo, no se podría considerar incorrecto mantener todo en mayúscula ni lexicalizar siglas de menos de cuatro letras. Se recomienda, no obstante, evitar lexicalizar siglas como «CONPES», debido a que la secuencia «-np-» es ajena al español. Es decir, la sugerencia es mantenerla en mayúsculas.

En cuanto a los acrónimos «Minsalud», «Mindefensa», etc., vale la pena recordar que ortográficamente es preferible no introducir mayúsculas en medio de este tipo de formaciones. Es posible, sin embargo, mantenerlas cuando se trata de una marca registrada, por ejemplo, «iPhone» (que no solo introduce una mayúscula en el medio, sino que emplea minúscula inicial) o «WhatsApp».

