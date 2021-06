El acuerdo de La Habana tiene un faltante, se negoció con las Farc como representante de los menos favorecidos, pero está claro que los intereses de esta guerrilla no necesariamente son los mismos de quienes están protestando en la calles de gran parte del país. ¿Se debió entonces haber incluido en la negociación a los directamente afectados y no solamente a las Farc?

Colombia se caracteriza por ser un país desigual en su economía, educación, por tener un servicio de salud bastante disparejo y un alto costo de la vida que hace que los menos favorecidos se sientan bastante excluidos, percibiendo y viviendo esa enorme diferencia.

Por muchos años una de las expresiones de este desequilibrio principalmente económico, fue precisamente manifestado por medio de ataques a pueblos, secuestros, el cuidado de cultivos de coca y otras actividades, llegando a un conflicto tan grande que llevó a diferentes gobiernos a negociar con los insurgentes y que terminó en una mesa de negociación y acuerdo de paz con la administración Santos.

Quienes hoy están en las calles son personas jóvenes, que no ven oportunidades de desarrollo económico y mucho menos de crecimiento personal, es por eso que los llaman los NI, pues ni estudian ni trabajan Es muy triste, que una persona joven no tenga acceso a las diferentes oportunidades que se piensa tendría, lo que se pensó es que se lograría con la firma e implantación del acuerdo de paz.

Los líderes del paro son principalmente hombres y hay solamente una mujer (Quienes son algo mayores, es decir no jóvenes) y piden una mejor y más amplia cobertura en educación, otros un mejor sistema de salud, otros un salario mínimo más alto, otros no pagar tantos impuestos de forma indirecta. Lo cual muestra una división de intereses, que lleva a no llegar a un acuerdo unificado con el gobierno. Se unieron en torno a la reforma tributaria, logrando su retiro, siguieron con la reforma a la salud y logrando el mismo objetivo. Los jóvenes luchan en su gran mayoría por la educación y están en la calle poniendo en riesgo su vida por otras causas que para ellos no son la prioridad.

Parece entonces que en La Habana se debió haber negociado también con representantes de la juventud, pues los objetivos de las Farc eran diferentes en algunas cosas de lo que necesitan los jóvenes. Las Farc se quedaron en el pasado y no entendieron el cambio que tiene la sociedad, no evolucionaron a la misma velocidad de quienes representaba. Una reacción vertiginosa y relevante tiene que hacerla rápidamente el gobierno para poder seguir en un sistema democrático y dar a los jóvenes una buena educación. Como dice el dicho divide y reinarás, de lo contrario Colombia puede perder la democracia por muchos años.