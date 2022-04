La semana pasada estuve en Barranquilla y tuve la oportunidad de conocer de cerca la labor que hace la Fundación Gases del Caribe con los habitantes de ese pequeño municipio llamado La Chorrera, situado entre Barranquilla y Cartagena. Hay allí 1.300 habitantes con una larga tradición de tejedoras. En 2010 se creó la Asociación de Artesanas de La Chorrera que, inicialmente, conformaron 20 mujeres.

Esta asociación cuenta, como ya dije, con el acompañamiento de la Fundación Gases del Caribe que se destaca desde hace muchos años por vincularse con causas sociales como esta. La asociación tiene su marca propia: Arte & Tejido, pues se han dedicado a la elaboración de bolsos y mochilas en croché, utilizando fibras naturales y artificiales, innovando con accesorios de cuero y bisutería sobre sus diseños. Desde el 2021 trabajan con productos tejidos para el hogar, como cojines, individuales y centros de mesa.

Hoy la asociación está conformada por 150 artesanos, en su mayoría mujeres, que exportan el 80 % de su producción mensual a China, Alemania, Estados Unidos, Holanda y Canadá, entre otros países.

El propósito de esta marca se basa en el empoderamiento de los artesanos para que puedan lograr una mejor calidad de vida y comercializar sus productos a escala global.

El respaldo de la Fundación Gases del Caribe, en cabeza de un ciudadano ejemplar como es Moncho Dávila, ha permitido el posicionamiento de su marca Arte & Tejido, mediante la financiación de procesos, administración, contabilidad, venta y comercialización, logrando consolidar una asociación visible y sostenible.

Actualmente la fundación ha logrado crear en La Chorrera, con 22 participantes, una microempresa asociativa dedicada a la producción y comercialización de diabolines y rosquitas de queso, aprovechando la capacidad emprendedora de sus habitantes y apoyándolos en la generación de nuevos ingresos. Tuve la oportunidad de probar las rosquitas de queso y son deliciosas.

Sin lugar a dudas la Fundación Gases del Caribe cumple una labor social realmente importante. Lo he sostenido en varias oportunidades cuando me he referido a la hermosa Barranquilla. Esta ciudad es, de lejos, la más próspera del país. Eso, entre otros, gracias a la colaboración entre el sector privado y los alcaldes. La Arenosa ha tenido la suerte de contar con tres burgomaestres muy buenos: Álex Char, Elsita Noguera y Jaime Pumarejo. Por eso hay una infraestructura que proyecta a la ciudad por los próximos 30 años.

El ejemplo de la Fundación Gases del Caribe debería ser seguido por otras fundaciones, pues su compromiso con los proyectos sociales es realmente admirable. Gracias a todos los que trabajan en la fundación, que, como ya dije, está bien presidida por Ramón Dávila.

Notícula. Petro utilizó a Piedad Córdoba para quedarse con esos votos y ahora la echa de la campaña. Esa es la típica conducta del candidato: doble moral y oportunista.