El jalón de orejas que más vuelo tomó esta semana fue por la publicación de una nota sobre el tío del embajador en EE. UU., Juan Carlos Pinzón, condenado en ese país por narcotráfico. Pues bien, no fue por razones políticas que no lo publicamos antes, sino porque hasta ahora conocimos dicha información, que fue revelada por el portal La Nueva Prensa. En lo que nos equivocamos fue en publicar una afirmación sin corroborarla: Santiago Ochoa no hacía parte de la Primera Línea de Tuluá, pero lo afirmamos durante unos minutos en el título de una nota.