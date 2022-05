Se nos olvidó interpretar porcentajes y aumentamos la favorabilidad de Duque

Por el lugar tan protagónico y por no ser errores menores, las embarradas que deslucieron dos de nuestras portadas del impreso se llevan el protagonismo de los #JalóndeOrejas de esta semana.

Nada menos que en el delicado tema de la imputación al expresidente Uribe por presunta manipulación de testigos, metimos las de andar en el anuncio de portada de la decisión de la jueza Carmen Helena Ortiz de desestimar las pruebas de la Fiscalía en busca de la preclusión del caso.

Al final fue una sorpresa que la Fiscalía no apelara la decisión, pero eso no excusa que al escribir el gancho de presentación diéramos por hecho que se iba a apelar. Como bien explicó en su #JalónDeOrejas @sermeca al haber renunciado el fiscal Jaimes a la apelación, el Tribunal Superior de Bogotá no puede ya hacerlo de oficio.

Gazapo monumental y desinformado, toda la razón.

La otra portada que se estropeó, esta vez con una omisión imperdonable, fue la del pasado domingo donde quisimos destacar a las mujeres rectoras de universidades públicas y privadas del país y sus aportes, a propósito del reciente nombramiento de la primera mujer rectora de la Universidad de Los Andes.

Pero por mucha reportería que se hizo, preguntando aquí y allá, nos quedamos en 15 rectoras cuyos rostros ilustrados hicieron nuestra portada, pero al salir la publicación apareció una más que no habíamos tenido en cuenta, Marta Lucía González, rectora de la Universidad de Nariño.

Modificamos el texto en la versión digital, cambiamos el titular de 15 a 16 y por supuesto integramos a la selección el perfil de Marta Lucía. Eso sí, ella salió con fotografía y las demás con ilustración pues no se justificaba seguir aplazando la corrección.

Ahora, ese cambio de números en el título no fue nada con el que tuvimos que hacer por una penosa lectura de los porcentajes en uno de los apartes –no electoral por fortuna—de la encuesta de Invamer contratada en asocio con Blu y Noticias Caracol esta semana.

Ya hubieran querido en el Palacio de Nariño que la manera como interpretamos y titulamos que es lo peor el cambio en la favorabilidad del presidente Duque fuera cierta. Pero no, aunque su favorabilidad sí mejoró levemente comparada con la que tuvo en febrero, la mejora apenas llegó cerca del 5 %, hasta el 30 %.

Sin embargo, aquí el titular decía que la favorabilidad del presidente había crecido un 30 %, y luego complementaba diciendo que había tenido un aumento del 5 %. A veces ni sabemos lo que escribimos y publicamos.

Y hablando de los muchachos de Política, como que los picó el síndrome de la cinta pegante, pues esta semana en que tanto se habló de posibles adhesiones, no en uno sino que haya visto al menos en dos de esos artículos, convertimos adherir en sinónimo de adherirse.

Como bien dijo @cayemo en su #JalónDeOrejas por una nota sobre la adhesión de César Gaviria a la campaña de Federico Gutiérrez, difícil le va a quedar al candidato avanzar si tanto prohombre se le pega “física y literalmente” a su cuerpo. Pues adherirse es eso. Otra cosa es adherir.

Lo peor es que después de ese #JalónDeOrejas ya le aplicamos la cinta adherente a la frustrada adhesión de Rodolfo Hernández a la candidatura de Sergio Fajardo tras los resultados de nuestra encuesta. Esta vez, además, llegó al propio título: “Rodolfo Hernández no se adheriría a la campaña de Sergio Fajardo”.

Me temo que un acercamiento tan pegajoso nunca se llegó a plantear.

Termino con otra muestra de la poca habilidad numérica de los periodistas, y eso que este error lo cometió el equipo de Negocios, que es el que más entiende de números.

Fue al anunciar el incremento para este año del Ingreso Solidario, que como ustedes saben se entrega cada dos meses, un mes sí, uno no.

Cierto es que estamos en época de populismo electoral, y que el presidente Duque ha decidido participar de lleno en la campaña, pero las finanzas no dan para pasar de un pago del Ingreso Solidario cada dos meses a uno cada quince días.

Pues eso fue la falsa expectativa que creamos, en el titular pero también en el texto, al confundir bimestral con bimensual.