Cruciales y difíciles

El domingo llega al fin la primera elección de las tres que tendremos este año. ¿Qué clase de Congreso escogeremos los colombianos? ¿Y quién ganará dentro de las coaliciones que ponen a disposición de la ciudadanía sus consultas internas?

Un aspecto importante y positivo de la jornada es que nadie se podrá quejar de que no tiene opciones. Salvo la izquierda radical, cuya presencia electoral es precaria o nula, todas las demás posiciones del espectro político están cubiertas. ¿Usted, lectora, se identifica como centrista? Entonces tendrá no menos de cinco o seis personas para escoger dentro de las consultas. ¿De izquierdas? Al menos dos. ¿De derechas? El Centro Democrático no tiene consulta, pero en el Equipo por Colombia se están peleando desesperadamente el voto uribista, no sólo por afinidad ideológica sino también por estrategia. Por un lado, ese movimiento otrora ultrapoderoso hace agua por todas partes, así que Fico, Álex, Enrique y David vuelan en círculos concéntricos sobre el cuerpo en descomposición con la expectativa de ser los primeros en picotear la proteína que se les ofrece. Por el otro, una adhesión de la extrema derecha en todo caso sería deseable para después, sobre todo si hay una segunda vuelta peleada.

Es que, en efecto, una de las características de esta tripleta electoral que nos estaremos jugando es que muy pocas cosas están claramente definidas. Las encuestas sugieren que el Pacto Histórico obtendrá un excelente resultado para Congreso y consulta. Como dije hace rato, parecería muy improbable que a Fajardo le quiten el primer lugar en la competencia dentro del Centro Esperanza. Mirando un poco más adelante, es difícil imaginar un escenario en el que Petro no encabece la primera vuelta. A menos de que haya un terremoto, Óscar Iván Zuluaga no pasará a segunda. De resto, hay todavía toda una serie de preguntas fundamentales sin contestar.

¿Entonces todo está perdido para el oficialismo? No necesariamente. Si conserva una buena base parlamentaria —con gentes no sólo del Centro Democrático, sino del Partido Conservador y de al menos una parte de Cambio Radical y el Partido de la U—, su resultado no será tan malo. No tengo los elementos para saber si eso pueda suceder, pero espero que no. Este Gobierno detestable ha traído tantos males, que hacer su enumeración completa resulta difícil. Desde el esfuerzo por hacer trizas el Acuerdo de Paz hasta la política exterior, todo lo de la administración Duque oscila entre tres únicos registros, lo siniestro, lo inepto y lo ridículo (y sus respectivas combinaciones). A propósito, déjenme manifestar mi extrema indignación con Juan Guaidó, por no haber atendido el pedido de extradición de Aida Merlano que le hizo el Gobierno colombiano ya hace rato.

Ese talante se expresa también en la gestión de las elecciones, que ha estado marcada por mensajes negativos —desde la sibilina participación del presidente de la República en la contienda, hasta la incuria cómplice con respecto de los perpetradores que se quieren apoderar de las llamadas curules de la paz. Esto merece una consideración aparte. Como se sabe, la administración de Duque trató de impedir a toda costa que se hicieran realidad. Perdió esa batalla. Entonces ha dejado que los amigos de la Gata y los familiares de Jorge 40, entre otros, que cuentan con todos los recursos del mundo, hagan sus campañas, incluso registrándolos en tiempos exprés como víctimas. En tanto, las de verdad ni siquiera recibían los dineros para las suyas. De verdad que los alineamientos de Duque y su equipo son tan transparentes que es muy difícil no entender en qué consisten. Ahora que la Corte Constitucional despenalizó el aborto, Duque intentó deslegitimarla brutalmente (son cinco tipos tomando una decisión atroz por todo el país, etc.). Pero cuando las Águilas Negras sacaron un panfleto amenazando a esos cinco tipos, los oficialistas callaron como bacalaos.

Necesitamos con urgencia un nuevo equipo dirigente.