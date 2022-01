¿Ecuanimidad?

Leo que, según el razonamiento de un comentarista, algunos fanáticos creen que la fumigación aérea de cultivos ilícitos es una panacea y algunos otros creen que es un desastre. El personaje en cuestión anuncia triunfalmente que él toma el camino correcto, el del medio: ni lo uno ni lo otro. Es apenas una herramienta más en la lucha contra las drogas.

Me perdonarán si dedico una columna a este jueguito mental basado en simetrías. Es fácil ver que puede conducir a cualquier parte. “Algunos extremistas creen que la tierra es plana. Otros, igualmente radicales, afirman que es redonda. Ambos se equivocan: tiene forma de salchicha”. Alguien te roba $100.000 y días después te propone que partan por la mitad. Y así sucesivamente. Esto, a mi juicio, no es ponderación, sino retórica barata. Y por consiguiente no ameritaría comentario alguno —por lo menos, nada más que una broma en Twitter—, si no fuera por dos circunstancias. La primera es simplemente que en el país hacen carrera desde hace rato las falsas equivalencias. En este contexto, señalar con el dedo adónde se termina cuando ellas se llevan al extremo puede tener sentido.