Mirando tanto las cosas que ocurren en nuestra política como un par de encuestas, me asalta una duda que a su vez resulta de una contradicción.

La contradicción es la siguiente. Por un lado, los uribistas no pueden ganar las elecciones. Pero, por otro lado, no pueden perderlas. La duda es: ¿qué va a pasar entonces? ¿Y cómo leer lo que ya están pasando?

Los uribistas no pueden ganar las elecciones. Tanto Duque como Uribe están en el peor lugar posible en los sondeos de opinión. El desgobierno de Duque les regala quincenalmente a los colombianos, con la regularidad de un metrónomo, un megaescándalo de corrupción, una ineficiencia extraordinaria, una ofensa gratuita a la ciudadanía. Están, además, los problemas de la sucesión. Es verdad que Duque ha establecido puentes con otras estructuras de poder —como los Char, algo que ya los colombianos estamos pagando en contante y sonante—, pero eso no quiere decir que sea fácil a los uribistas establecer alianzas electorales fluidas. Socios para arramblar con todo, vaya y venga. ¿Pero dejar que un extraño lidere? Lo veo complicado y con seguridad tendré ocasión de volver al tema y explicar esta opinión. No hablemos ya de las peleas dentro del Centro Democrático y de la dificultad de ungir a alguien que tenga simultáneamente viabilidad electoral, judicial y sustancial (es decir, que resulte apetecible al caudillo y a los poderes fácticos que lo rodean).

Por eso el país pasa por un ambiente de fin del mundo en el que, junto con el increíble desgreño de la cosa pública, el avance de todos los factores de violencia y los niveles extraordinarios de corrupción, nos encontramos con una peligrosa acumulación de bloqueos y provocaciones. Por ejemplo, una sana rutina democrática es sacrificar a altos funcionarios gravemente comprometidos en escándalos, para que no comprometan el prestigio del gabinete en su conjunto. Es una operación que no tiene nada de extraordinario. Pero el uribismo y su presidente hacen de la promoción de precisamente esos personajes un puntillo de honor. Parecería que no les importa ya el futuro, que están de salida.

Pues me temo que los que tengan esa impresión están equivocados. Nadie está de salida. Por el contrario. Esto que estamos viendo es sólo el preámbulo. Es que el uribismo no puede perder las elecciones. Tiene que quedarse. Y esto, por varias razones. Ideológicas: el núcleo de su discurso pasa por afirmar que Colombia debe escoger entre el caudillo y la vía venezolana. De hecho, su narrativa básica en general es agnóstica, en el mejor de los casos, frente a la alternación en el poder. Político-económicas: está íntimamente relacionado con estructuras de poder que requieren de la continuidad. Judiciales: ya tiene demasiadas deudas pendientes y las sigue acumulando con entusiasmo. Emocionales: los odios acerbos dificultan la aceptación de la pérdida de la Presidencia. Las apuestas alrededor del desenlace del 2022 ya hace rato son grandísimas y han seguido creciendo. Montarse a un tigre es difícil. Bajarse de él sin ser comido lo es mucho más.

Esas situaciones en las que algo tiene que, pero no puede, suceder son generalmente anuncio de grandes problemas (si usted, lector/a, tiene problemas de ansiedad, por favor omita este párrafo). También lo son las elecciones con apuestas prohibitivamente altas. ¿Qué pasará entonces? No se confíen mucho en que esto es simplemente sobre conseguir firmas y después conquistar votos. Me temo que el juego va a ser mucho más abierto y complicado. Es fundamental pensar cómo evitar que la cosa se descarrile.

Algún atisbo de este juego ampliado ya está en curso, según se vio en la conferencia de prensa de Cepeda. No que se trate de algo muy nuevo, como lo mostraron en su magnífico debate sobre Odebrecht Petro, Robledo, Lozano y otros. Pero ahora, ante el espectro real de alternación, es posible que pasen cosas en una escala mayor.