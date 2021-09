Buenos vientos con velas perforadas

La recuperación del comercio mundial es una de las buenas señales económicas del momento. El volumen global de exportaciones de mercancías se encuentra ya por encima de los niveles de prepandemia. Ni siquiera en los momentos posteriores a la crisis financiera (2007-2008) –seguida por los efectos mundiales de la Gran Recesión de 2009– vimos unos signos tan rápidos de recuperación.

Como si el mundo hubiera sido vacunado para contrarrestar las ideologías de política económica más ortodoxas, ha habido aprendizaje: para superar las crisis son necesarias políticas económicas de alto impacto en lugar de confiar ciegamente en la resiliencia de los mercados. Las economías de más altos ingresos –con el liderazgo de los Estados Unidos– aprovecharon sus capacidades fiscal y monetaria para impulsar ambiciosos programas de emergencia que permitieron mitigar los efectos más fuertes de la pandemia, tener un exitoso plan de vacunación, y evitar poner el aparato productivo a hibernar. No habrían podido hacerlo sin toda su infraestructura física y social, y por eso saben que allí inicia también la consolidación de su recuperación.

El desafío es ahora sostener la reactivación a medida que se van desmontando los subsidios –que ni son sostenibles fiscalmente ni pueden verse como la panacea del desarrollo social– y ante la posibilidad de tener que aumentar las tasas de interés dadas las presiones inflacionarias. Por esto la importancia estratégica del monumental plan de infraestructura del gobierno Biden para generar empleo pospandemia y para integrar otros objetivos prioritarios de la economía: infraestructura física y social y protección del medio ambiente para el desarrollo de largo plazo.

Economías como la colombiana se benefician de los buenos vientos internacionales –en especial por los precios altos de las materias primas que exportan–, pero insuficientemente. Más ingreso petrolero sin empleo, por ejemplo. Llevamos varias décadas con un modelo de desarrollo que no propicia nuestra competitividad en los mercados internacionales. No avanzamos en productividad, tampoco en diversificación exportadora, con la posibilidad de tener sectores más sofisticados con mayores contenidos de ciencia y tecnología y mayor dinamismo en la generación de empleo. Más del 50 % de nuestras exportaciones se concentran en petróleo, carbón, café y níquel. No tendremos margen fiscal (con altos déficit fiscal y deuda pública) en los próximos años y regresaremos en 2021 a un déficit en cuenta corriente que superará el 4 % del PIB (las importaciones se están recuperando mucho más rápidamente que las exportaciones). Lo más serio de todo es que enfrentamos amenazas internas a nuestro Estado social de derecho por la intensidad del desempleo, la pobreza y la desigualdad.

Los retos aquí y en el norte tienen como elemento común la meta de construir una nueva economía con desarrollo productivo, que genere empleo rápidamente, modernizando a la vez las capacidades productivas para el largo plazo. Si no lo hacemos en Colombia, diremos que buenos vientos con velas perforadas mueven poco el velero.