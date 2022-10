Rusia: ¿empleará armas nucleares?

La revista Forbes publicó el pasado 30 de septiembre un artículo que se puede consultar en Google, digitando: Here’s What Would Happen If Putin Ordered A Nuclear Strike in Ukraine. Autor: Robert Hart. A continuación, mi resumen de esta publicación.

“El presidente ruso, Vladimir Putin, se está preparando para anexar franjas del territorio ucraniano ocupado. El miércoles pasado prometió defender el territorio ruso por cualquier medio necesario, incluyendo el uso de las armas nucleares. Esto ha preocupado a los expertos y ha encendido los temores de guerra en todo el mundo”.

“Los expertos le afirmaron a Forbes que, probablemente, desplegaría Moscú armas nucleares tácticas de corto alcance, diseñadas para uso en el campo de batalla contra las tropas enemigas o para destruir un centro logístico”.

“Estas armas nucleares tácticas son mucho más pequeñas que las ojivas diseñadas para destruir ciudades. Las armas tácticas grandes pueden ser tan grandes como 100 kilotones (un kilotón equivale a 1.000 toneladas de TNT), la bomba que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima fue de 15 kilotones”.

“El experto en seguridad del King’s College de Londres, el doctor Rod Thornton, le dijo a Forbes que consideraba poco probable que Putin le apuntara a una ciudad ucraniana en un ataque inicial. Que este ataque nuclear sería a un «dispositivo simbólico de señalización», para demostrar que Moscú es serio y sí está dispuesto a defenderse”.

“El impacto de un ataque nuclear depende mucho de qué tipo de arma se utilice, cómo y dónde se use y de las condiciones del momento. Pero una bomba nuclear de bajo rendimiento podría tener consecuencias de largo alcance, porque la radiación de la explosión causaría problemas de salud a largo plazo para los sobrevivientes y la lluvia radiactiva contaminaría el medio ambiente tanto en Asía, como en Europa al desplazarse sobre la misma Rusia. Un arma nuclear uniría personas y naciones contra Rusia”.

“Thornton estima que un arma nuclear le plantearía a Putin nuevos problemas en casa al provocar la oposición de sus militares y de otras figuras clave. Y, muy posiblemente, empujaría a la OTAN a apoyar directamente a Ucrania”.

“Posee Rusia 5.977 ojivas nucleares, según la Federación de Científicos Estadounidenses (FAS). Alrededor de 1.500 de estas deben ser desmanteladas. Posee Estados Unidos, según FAS, 5.428 ojivas. Entre ambos países suman el 90% de todas las ojivas del mundo. Poseen hoy armas nucleares: China, 350; Francia, 290; Reino Unido, 225; Pakistan, 165; India, 160; Israel, 90; Corea del Norte, 20″.

“Es poco probable que un ataque nuclear ruso tome a Occidente por sorpresa total”, le dijo Thornton a Forbes. Es muy probable que las estaciones de escucha occidentales recojan las señales de que Rusia planea volverse nuclear y en ese caso “habría un aumento de presión diplomática significativa sobre países como China e India para que adopten una postura más fuerte contra Rusia, dada la dependencia que tiene Moscú de estos dos países para sus exportaciones de energía”.