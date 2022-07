Autodidactas

Según la definición de autodidacta, esta corresponde a la persona que se ha instruido sin profesores, por eso resulta oportuno saber quiénes son los directores técnicos de nuestros 36 equipos profesionales. Tenemos cinco foráneos, el argentino Juan Cruz Real, de Júnior; Alexander Guimaraes, tico-brasileño del América, y el uruguayo Alfredo Arias, del Santa Fe en la primera división; y los argentinos Óscar Quintabani, del Quindio, y Néstor Craviotto, en el Huila, en la división B o de ascenso.

Figura el argentino Claudio Rodríguez en el Unión Magdalena, aunque en la planilla está el colombiano David Ferreira. Todos ellos fueron jugadores, unos con éxito y otros no tanto. Los 17 técnicos colombianos en la A y los 14 en la B fueron jugadores de fútbol. Solamente tengo dos casos de técnicos graduados: Alejandro Restrepo, en el Pereira, quien realizó sus estudios en la Universidad de Antioquia, y César Torres, en la Escuela Nacional del Deporte y orientando al Cortuluá.

Curiosamente, habiendo sido casi todos jugadores profesionales, se cae de su peso que el aprendizaje lo hicieron viendo cómo trabajaban sus técnicos del momento, casi que por ósmosis fueron recibiendo enseñanzas de todo tipo y resulta para ellos, y es práctico, aplicar mucho o poco de lo que copiaron y aprendieron en su paso de futbolistas. Las mañas o trucos que la vida que el terreno de juego les brindó.

Eso significa, sin demostración alguna, que el estilo de juego y los esquemas aplicados en sus equipos de hoy no resulten novedosos ni lejos de sus aprendizajes.

Es oportuno recordar que sí tuvimos escuelas que dejaron mensajes claros. Recordar la yugoslava con Toza Veselinovic, Popovic, Vidinic y Symo, donde la preparación físico-atlética era fundamental. O la guía implantada por Ricardo de León, la uruguaya, donde el pressing tomado del baloncesto era esencial, o la de Estudiantes de La Plata con Zubeldía y Bilardo a la cabeza, en la que lo táctico y el reglamento iban de la mano, o la oleada de jugadores brasileños llegados en la década del sesenta con su estilo y desparpajo para jugar y trabajar el fútbol.

Quizá nos esté faltando una sacudida a los esquemas previsibles de la actualidad. No perder es la premisa en cada juego, pues de paso está la falta de resultados positivos para proceder al despido o pérdida del trabajo. Cuando se juega como visitante, lo sugerido es fortalecer el esquema defensivo, que no me hagan goles. Cuando oficio como local, es justo salir a presionar, controlar el juego y responder a una parcialidad o hinchada pendiente de ganar y nada más. Poco interesan la forma y los medios, sino el fin y conseguir los tres puntos. Da la impresión de estar estacionados en un círculo vicioso. Rotan técnicos, entran y salen casi acompañados de idénticas fórmulas. Nuestro fútbol no tiene tiempo para procesos y el afán de conseguir títulos es evidente para calmar exigencias económicas y espirituales pensando en el público. No digo que nuestros técnicos sean todos autodidactas, pero parece que el solo hecho de haber jugado les da patente para enseñar y orientar equipos.

