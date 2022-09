Columna de Hernán Peláez: ¿Estos son?

Esta convocatoria será una de las tantas que veremos en un futuro inmediato, puesto que no hay competencias oficiales a la vista para la selección orientada y dirigida por Néstor Lorenzo. El término renovación, invocado por la desilusión causada por la última actividad en eliminatorias, no dio mucho espacio.

El técnico prefirió aquello de malo conocido que bueno por conocer… Dicho bien claro, la titular para los dos juegos amistosos, desde ya se puede elaborar: David Ospina, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica. Si va con tres volantes de primera línea, estos deberían ser Wílmar Barrios, Mateus Uribe y Jéfferson Lerma. Juan G. Cuadrado y Jorge Carrascal, aunque parece tener prelación James, sin ritmo y continuidad. Luis Díaz o Falcao.

No necesariamente se es adivino ni técnico con título para deducir que esa línea poco, por no decir nada, corresponde a un esquema fresco y conductor de optimismo . Los nuevos son muy pocos: Andrés Llinás, Jhon Durán, Yaser Asprilla, Óscar Estupiñán, quizá Luis Sinisterra. Del torneo local, dos de Millonarios. Quiere decir que los 20 equipos de la primera división, con unos 300 jugadores, no exhiben ningún nivel competitivo. Solo dos.

La intención es dejar trabajar al señor Lorenzo, pero me parece que tiene apego a figuras del reciente pasado, cuando debería llamar a los que están en nivel de competencia y eso lo cumplen en este momento pocos de los convocados. Se pueden contar los tres arqueros –quienes son titulares en sus equipos–, los dos laterales derechos y Mojica, Barrios, Lerma, Mateus, Díaz, Estupiñán, Sinisterra, Yaser y algún otro. Ahora bien, que sean titulares no implica que estén en nivel superior.

Si estos llamados son autocríticos, saben que sólo rindiendo, corriendo con ganas, merecerían unas calificaciones pasables para eliminar ese mal sabor de boca que produce esta nueva selección, que de nueva no tiene nada.

Cabe, en justicia, preguntar: ¿No tenemos jugadores de categoría en las nuevas promociones ? Sé que Jhon Arias pudiera ser, eso si actualiza su visa gringa. Daniel Ruiz, joven promesa, deberá hacer fila y tener paciencia.

Inocultable la decepción , aunque el consuelo radica en que estos juegos en Estados Unidos sirven para justificar los honorarios de Néstor Lorenzo. Claro que el mal ejemplo de los congresistas, quienes se resisten a rebajar sus salarios, se proclama para todos. Si se trabaja se cobra y si no se trabaja igual se cobra.Solo queda esperar los partidos amistosos para volver a barajar con otros nombres. O tal vez milagrosamente Néstor Lorenzo nos ilusione con juego armónico y ganador. En síntesis, los mismos con las mismas. ¿No hay más?