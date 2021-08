Quisquillosos o susceptibles son términos que identifican a personas delicadas o que se sienten injustamente tratadas. Es el caso de algunos jugadores profesionales que se sintieron ignorados en la última convocatoria a la selección de Colombia.

Nunca un futbolista debe preguntar al técnico por qué lo pone o lo saca de una alineación o lista. Alguna vez, el ‘Loco’ Arroyave, célebre personaje de nuestro fútbol, cuando un jugador al salir le preguntó: ¿por qué me sacó? Él respondió: “No me preguntó por qué lo metí”. Y así es el cuento. De paso, Johan Mojica al menos ofreció disculpas por un escrito, donde se mostraba maltratado por el técnico Reinaldo Rueda al no llamarlo para esta triple jornada de eliminatorias.

El futbolista, además de sus asesores, familiares o representantes, debe saber que será elegido solo por decisión del técnico. Equivocado o no, es él quien incluye su nombre para un propósito específico. Los jugadores son los primeros en saber si están jugando bien o cumpliendo con los objetivos trazados. Ninguno se engaña, pues la misma conciencia les dicta la verdad.

Cuando se publiquen estas líneas sabremos si el pulso establecido entre la FIFA y las tres ligas grandes de Europa se resuelve para beneficio de las mismas selecciones. Se cree que al menos sesenta jugadores de Suramérica están en ascuas, porque las razones invocadas por Inglaterra, España e Italia están ligadas a las secuelas de la pandemia y al COVID-19 vigente a estas alturas de 2021.

Para Colombia, la ausencia de cinco jugadores, considerados titulares, es problema menor, comparada con las situaciones de Argentina, Brasil y Uruguay, cuyos elencos en su gran mayoría provienen de esas tres ligas. Uno de los beneficios tangibles del morfociclo resultó en poder ubicar a seis jugadores cooperantes: Alexánder Mejía, Álvaro Montero, Andrés Andrade, Andrés Román, Baldomero Perlaza, Andrés Román, Dayron Mosquera y Yerson Candelo. Es decir, Reinaldo Rueda tiene cómo organizar un plantel competitivo para el primer juego en Bolivia.

Presiento (espero no equivocarme) que prosperarán las peticiones de la FIFA al primer ministro inglés de crear una especie de corredor o burbuja humanitaria. Es decir, que vengan los de la Premier y al regreso no cumplan con los días de cuarentena exigida. España, por su lado, tiene otra petición, que busca reducir el número en días de aislamiento. Por supuesto, el fútbol de Europa está hoy más preocupado de las inscripciones de jugadores, cuyo cierre será el 31 de agosto.

Las fechas de las eliminatorias se cumplirán y al final el consejo para los futbolistas es sencillo: aprender a entender que los técnicos disponen de métodos comparativos y tecnología para acertar en el llamado a una selección. Sé que todos quieren estar por razones personales, económicas o de futuro; es el mismo caso de un equipo profesional que puede disponer de 23 jugadores, pero solo ingresan a jugar once.