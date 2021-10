Este breve ensayo sobre casos en nuestro fútbol es quizás una manera de explicar las cosas que pasan. El primer caso está basado en el afán de Juan Carlos Osorio, actual técnico de América, de escalar terreno rápidamente a las altas cumbres del fútbol mundial. Es afortunado y no puede llamarse a engaño, puesto que ya dirigió selecciones nacionales: México en 52 partidos, con rendimiento de casi el 70 %, y Paraguay, donde trabajó durante cinco meses. Consiguió experiencia en el fútbol brasileño a través del Sao Paulo y ganó seis títulos con Nacional en Colombia. Y uno con Once Caldas. Conoció trabajos en Manchester City y pasó por New York Red Bulls. Ya supo lo que es estar en un Mundial.

Entonces, ¿cuál es el problema? Sus deseos de ir rápidamente en el ejercicio de su profesión, me parece, le dan cierta inestabilidad, amén de sus reacciones en caliente, si se revisan sus declaraciones. Sé que su gran objetivo es poder dirigir algún día la selección de su país y orientar al Deportivo Pereira, donde se inició como futbolista. No parece tener paciencia y carece de tranquilidad para digerir los malos resultados. Es estudioso y de los más capacitados, aunque la angustia a veces invade su espíritu. Sé que quisiera laborar a largo plazo con proyectos ambiciosos, contrastando con la realidad de nuestro fútbol, en el que, por ejemplo, en el América actual se le exigen resultados inmediatos.

El segundo caso se apoya en una aparición de Rafael Dudamel en una rueda de prensa, para explicar y justificar el resultado de su equipo, Deportivo Cali. Superado el incidente, su ejemplo se esparce. Alexis García, orientador de La Equidad, apareció con celular en mano, donde se veían acciones de juego. Según él, el juez dejó de sancionar dos penaltis a su favor. Pareciera un detalle intrascendente. Sin embargo, es un mensaje para los mismos árbitros, quienes ahora están vigilados por el VAR y tantos otros dispositivos tecnológicos. Cada día, muchos técnicos y los mismos jugadores expondrán momentos del partido que generan polémica. Abierta la puerta por Dudamel, muchos tendrán la opción de ingresar por ella.

El tercer caso pasó esta semana en el juego Flamengo-Paranaense, en el Maracaná, donde el local terminó blanqueado (0-3), mientras los hinchas cantaban en alusión a Jorge Jesus, técnico portugués de enorme éxito en el equipo. Varios observadores anotaron: “En las prácticas del equipo dirigido por Renato Gaucho se hacen muchos ejercicios de juego colectivo y espacio reducido, pero se ignoran ejercicios tácticos que, según ellos, afectan el funcionamiento del cuadro”. Cada técnico tiene su estilo de trabajo y eso es respetable. A unos les irá mejor que a otros y todos ellos conocen las limitaciones de sus grupos de futbolistas y las cargas o exigencias a las cuales deben someterse.