Sin razón clara, el número 13 tiene sus historias. Un recordado narrador, el Emperador Marcó Antonio Bustos, con quien tuve el gusto de compartir micrófono, siempre se refería al “fatídico minuto trece”. En ascensores de servicio, el piso trece no está identificado y se pasa del piso 12 al 14, pero nadie explica por qué.

Contrastando con esa creencia, la selección Colombia arribó a los trece puntos en la tabla de clasificación para el Mundial, ganándole 3-1 ante el desarticulado plan ofensivo de Chile.

Vamos por partes. Se jugó bastante bien la etapa inicial. Miguel Ángel Borja, en cuestión de dos minutos, puso a esperar con optimismo el triunfo. Y antes de sus dos goles, Quintero, de juego claro y profundo, consiguió con buen remate un gol que, aunque anulado, fue la voz de alerta. Cuadrado y Quintero se ubicaron muy cerca en la zona derecha para generar juego. Volvió Cuadrado a su puesto habitual y conocido en Juventus, donde se vio claro para el apoyo. La velocidad y seguridad en los arranques fueron minando el sector posterior de los chilenos, que si acaso se arrimaron con un remate sobre los 25 minutos.

El juego fue controlado y contundente si se quiere. La preocupación sobrevino con el mismo equipo colombiano, sin cambios ni retoques, en los primeros minutos de la complementaria. En ese pasaje, Chile, con más ganas y combatividad que claridad, se adueñó de las acciones, descontó y se puso próximo al empate, casi que a empujones. Afortunadamente surgió el tercer gol o autogol, por una maniobra iniciada por Luis Díaz, quien levantó en rendimiento, después de su opaco juego en Bolivia.

Queda un breve cuestionario para la selección. Considero que la confianza de una diferencia de dos goles no es motivo para dejar la iniciativa al rival. Si la idea era buscar el contragolpe, este no encontró eco en los de arriba. Sé que resulta difícil exigir continuidad en el partido, por el desgaste lógico de fuerzas. Sostener el ritmo noventa minutos no es fácil. Ahí es cuando se descubre la lectura del partido y su desarrollo por parte del técnico Rueda y su ayudante Redín. En ese aspecto, continuamos sin un jugador que convoque a la calma, la pausa, porque al final, con la victoria asegurada , se notaron momentos para tocar de primera y hacer circular la pelota. La pregunta es ¿por qué nos extraviamos tanto?

Ahora bien, lo importante era ganar, sacudir el síndrome de la “empatitis” y arrimarnos, con trece puntos, a la zona de clasificación. No sobra anotar que los primeros 45 minutos sirvieron para considerar haber encontrado un equipo entonado, compacto y, sobre todo, agresivo en ataque.