El actual Dalái Lama, quien a la tierna edad de cinco años fue elegido como líder espiritual del Tíbet, protagonizó este 28 de febrero un acto en el que se le ve intentando que un menor de edad le chupe la lengua. Luego de 83 años de defender al Tíbet, uno se pregunta si en unos minutos perdió lo que había construido por tantos años.

Los tibetanos piensan que los Dalái Lamas son encarnaciones de Avalokiteśvara, pues creen que tras su muerte su conciencia espera 49 días para encarnarse de nuevo en un infante. El Dalái Lama en otras épocas era también la cabeza de una monarquía feudal que duró hasta la adhesión del Tíbet por China en el año de 1950. Hoy en día son un Estado sin tierra. El actual Dalái Lama es sucesor de Thubten Gyatso, quien fuera líder del Tíbet de 1876 a 1933 y se caracterizó por ser un gran político que pudo mantener la nación como independiente a pesar de los intentos de la dinastía Qing (China) por arrebatársela.

Este caso del niño y el Dalái Lama tiene una de las características principales de un abuso sexual y es la vulneración y la desigualdad en poder, edad y madurez. Entre los diferentes abusos están los tocamientos “no consentidos a una persona que no tiene la capacidad de auto determinarse para decidir sobre su sexualidad”; no se usa la violencia, sin embargo, se crea un daño sobre la víctima, el cual muchas veces es irreparable. En este caso el intento de agresión sexual no fue ni mucho menos deseado, es más, el niño no le chupa la lengua como él quería. Este abuso causó mucho impacto mediático y uno piensa la razón de hacerlo frente a múltiples personas e inclusive cámaras que lo grabaron.

Por otro lado, el Tíbet cobra importancia ya que sus glaciares se derriten, el agua de la nieve forma el principio de diez de los mayores ríos del mundo, como el río Amarillo, el Salween, el Yangtsé o el Mekong. Estos ríos desempeñan una función trascendental porque a lo largo de su extensión fertilizan las llanuras y los campos. Además el agua dulce en el mundo es cada día más escasa.

Aun cuando no lo manifiestan los chinos, una de las principales razones para obtener por la fuerza el Tíbet es la enorme cantidad de agua que tiene, por eso se le conoce como la torre de agua. Entonces el acto del Dalái Lama les sirve mejor, pues su desprestigio mundial crece y pierde poder. Para ser Dalái Lama tienen que escoger (generalmente) un candidato menor, el mundo va muy rápido y esa figura en estos tiempos no funciona bien, pues esperar años a que se muera (el actual) y a que el nuevo crezca toma mínimo 20 años más y eso es mucho tiempo. Por ese error tan funesto a estas alturas les va costar muchos años en recuperarse y quién sabe si lo puedan lograr. Es increíble cómo un error puede cambiar el curso de la historia.