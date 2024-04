La historia no se acabó, a través del tiempo esta se transformó, es así como Rusia y China tienen un sistema mixto.

En 1992 Francis Fukuyama escribió el libro El fin de la historia, como una teoría. Parecía en ese entonces que la democracia había ganado la batalla frente a los regímenes no democráticos. 35 años después, esos sistemas han cambiado en lo económico, más no en lo político y la historia no se acabó, se transformó. ¿Por qué la historia no se acabó?

Fukuyama nació en Chicago en 1952, es politólogo, con dos maestrías y un doctorado. Es un académico cuyo trabajo lo llevó a escribir está teoría, la que lo convirtió en un pensador moderno y reconocido mundialmente. Sobre su teoría se han escrito muchos artículos, unos a favor, otros en contra. Es importante decir que su teoría sirvió para que estas (las teorías) siguieran su curso y demostraran que la historia, así como el mundo está en constante cambio, el cual puede parecer lento a algunos.

La teoría de Fukuyama afirma que al no existir un contradictor de la democracia (lo cual era cierto en parte hace 35 años) las diferentes teorías ideológicas habrían terminado, lo cual fue innegable solamente durante algunos años, pero luego se adaptó el sistema mundial y esta teoría que por un tiempo fue relativamente válida hoy en día no lo es. Tan es así que otras personas que trabajan en esos temas han desarrollado múltiples teorías que buscan interpretar los diferentes momentos políticos en los que el ser humano vive.

Otros países tienen o han tenido diversos sistemas políticos, es así como por ejemplo Corea del Norte o Cuba tienen un sistema totalitario, o uno autoritario como fue el caso de Alemania bajo Hitler o Italia bajo Mussolini y democrático en países como Noruega o Nueva Zelanda.

Según argumentaba Hegel, el fin de la historia llegaría ¨cuando en la sociedad no se dieran contradicciones¨ es decir en el momento en que se obtuviera la democracia plena. Argüía que la ¨constitución es el espíritu colectivo de la nación y que el gobierno es el cuerpo de tal espíritu¨ En las diferentes sociedades se dan contradicciones, llegar a una democracia plena parece una meta casi imposible de alcanzar.

La historia no se acabó, a través del tiempo esta se transformó, es así como Rusia y China tienen un sistema mixto, es decir, son una economía de mercado por un lado y tienen en lo político un sistema cerrado. Las naciones se adaptan lentamente, nosotros solamente vivimos para ver unos pequeños cambios que toman más tiempo de lo que la vida humana alcanza a ver. Es decir, la historia no se ha acabado, ni se acabará, simplemente se transformará de acuerdo a las necesidades de las diferentes sociedades del hombre, o de quien sea más fuerte y logre imponer sus ideas.