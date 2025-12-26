De todo un poco

Esta columna pretende ser un balance de este ajetreado 2025.

Empecemos por los personajes y anti-personajes del año. El anti-personaje en el mundo es Donald Trump. Este ha decidido explosionar el sistema de convivencia entre naciones basado en el respeto por las normas internacionales, los derechos humanos y la soberanía de los pueblos. También ha socavado los principios constitucionales y morales de la democracia estadounidense, sustituyéndolos por el odio hacia el diferente, llámese inmigrante o integrante de minoría. Esto se acompaña de una concentración de poder en detrimento de las funciones del Congreso y del poder judicial,...