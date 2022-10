Columna de Jorge Tovar: El mejor equipo es…

La reciente gala de France Football para premiar a los mejores del planeta fútbol llegó con sorpresa. El mejor club del mundo no es el Real Madrid, campeón de España, de Europa y próximamente (si nos atenemos a la historia) del mundo.

El mejor club del mundo es el Manchester City. Por alguna razón desconocida, los franceses decidieron otorgar un trofeo al mejor club. He ahí el primer error. Un club es la institución cuyo principal exponente es el equipo masculino profesional. Pero también lo componen el equipo profesional femenino, las divisiones inferiores y, si me empujan, incluso las demás secciones que no son de fútbol. Un club puede tener también una relación significativa con la comunidad mediante diferentes obras benéficas y de apoyo. Es decir, el equipo profesional masculino es apenas un componente del club. El segundo error es que, a diferencia de los demás, este premio no lo otorgan los periodistas. Los criterios de elección son un tanto oscuros, pero afirman que el mejor club es aquel con más nominados al Balón de Oro, entre las secciones masculina y femenina. La suma dictaminó al Manchester City como el mejor club del mundo. Pero eso poco importa. La discusión divertida es determinar quién es el mejor equipo del mundo. En tal caso se requiere otorgar un trofeo para los varones y otro para las damas. Porque el mejor equipo es el que gana. Decía Xavi recientemente, también Messi, que la Champions no siempre la gana el mejor. En esencia tienen razón. El fútbol es un espectáculo en el que no siempre gana quien juega mejor. Pocos campeones más oscuros que la Grecia campeona de la Eurocopa de 2004. En 2010 el Inter de Mourinho se consagró campeón de Europa. Derrotó a Barcelona en semifinales, al Bayern Múnich en la final. Ambos eran equipos que jugaban mejor al fútbol. La palabra “jugar mejor”, por supuesto, siempre será un concepto subjetivo. Desde mi punto de vista, juega mejor quien busca cumplir con el objetivo del fútbol: marcar un gol.

Si además lo hace de forma vistosa, tenemos grandes equipos que no ganaron, pero que son recordados eternamente. Los mejores ejemplos son la Hungría de Puskas de 1954, la Holanda de Cruyff de 1974 y el Brasil de Zico de 1982. Quienes juegan feo también ganan. Fue el periodista Santiago Segurola quien dijo que el Brasil de 1994 ganó la Copa del Mundo, “pero su rastro se perderá en la primera curva de la historia”. Diría que tuvo razón. Hoy día esa selección del 94 apenas suma estrellas en la camiseta de la selección, pero en Youtube buscamos las hazañas del 82.

Lo anterior no quita lo evidente. El mejor equipo es el que gana. Alemania en 1954 y 1974, Italia en 1982 y, por supuesto, Grecia en 2004 fueron los mejores equipos. Ellos, no los vistosos, elegantes y preciositas, son los campeones. El Madrid, sí, es el mejor equipo de 2022.