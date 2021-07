Sean los Olímpicos excusa para entender por qué Uruguay, bicampeón olímpico, juega con cuatro estrellas en su escudo. No hay mejor manera de comenzar una discusión con un uruguayo que decirle que los orientales solo han sido campeones del mundo en dos ocasiones.

Contra todo pronóstico Uruguay fue campeón olímpico en París 1924. Repitió cuatro años después en Ámsterdam, cuando derrotó en la final a Argentina. Suramérica, por cierto, tuvo que esperar hasta Atenas 2004 para colgarse otro oro. Entonces la medalla fue Argentina. Se da la curiosa circunstancia que en el S. XXI solo equipos del continente americano han ganado el torneo: Argentina en dos ocasiones, México y Brasil. Desde 1992 en Barcelona, cuando España ganó sus Olimpiadas, no gana un equipo europeo.

Volviendo a Uruguay, gracias a sus dos triunfos olímpicos, el país fue designado sede del Primer Mundial de Fútbol organizado por la FIFA. El triunfo de 1930 lo complementaron en 1950 al derrotar a Brasil en el famoso Maracanazo.

El Mundial de Fútbol de FIFA, efectivamente, comenzó en 1930. Fútbol, en cambio, se juega en los Olímpicos desde 1908. Puesto que la FIFA se fundó en 1904, podría argumentarse que si Uruguay es “campeón mundial” por sus triunfos de 1924 y 1928, también lo deberían ser Gran Bretaña, campeón en 1908 y 1912, y Bélgica campeona en 1920.

Hay, sin embargo, una sustancial diferencia. Los Olímpicos fueron la bandera del deporte amateur hasta finales del S. XX. El fútbol, por el contrario, ya a finales del S. XIX era profesional en Inglaterra y para los años veinte lo era en varios países de la Europa continental. FIFA, a medida que el deporte crecía, acordó con el Comité Olímpico internacional organizar el torneo de fútbol de 1924 con su normativa. Los futbolistas que participaron, sin embargo, seguían siendo amateurs.

Los uruguayos alegan que, puesto que el torneo fue organizado por FIFA y siendo un torneo de carácter universal (además de Uruguay, hubo un equipo africano, Egipto), ese torneo fue un mundial de fútbol. La hipótesis se refuerza con el comunicado que sacó FIFA el 30 de marzo de 2020 con motivo de los 120 años de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Allí se lee textualmente que la AUF se colgó la medalla de oro en 1924 y 1928, “considerados en aquel entonces como campeonatos del mundo”. Si bien los uruguayos ya llevaban tiempo con sus cuatro estrellas, esto fue un respaldo inesperado.

La página de la FIFA, sin embargo, entre sus competiciones, no refleja nada de aquellos Juegos Olímpicos. El Mundial de Fútbol de 1930, aun con la participación de solo cuatro selecciones europeas, fue universal porque se admitieron profesionales y potencialmente todos podían participar. He ahí la diferencia con aquellos Olímpicos. La historia del fútbol no se puede entender sin Uruguay, pero desde mi humilde opinión, han sido dos veces campeones del mundo. Que no es poco.