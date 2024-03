El VAR y la cámara lenta

El VAR llegó para impartir “justicia”, reducir el debate y minimizar la polémica. Estamos a 2024, seis años después, y el VAR aún no logra su objetivo.

“Justicia” entre comillas, porque habría que definir el concepto. La manera más sencilla, por supuesto, es cumplir con las normas del juego. Pero, dado que hay interpretación humana, la idea de lo justo y la justicia se torna volátil. Sobre esto publiqué (infortunadamente solo disponible en inglés), un libro hace un par de años: “On Fairness, Justice and VAR”. En resumen, el debate seguirá, porque la justicia universal y homogénea no existe.

Pero el VAR incorporó otra variable que, si bien existía desde hace décadas en el fútbol, nunca fue utilizado para impartir justicia: la cámara lenta. Resulta que los costos del uso de la cámara lenta pueden ser mayores que los beneficios.

El VAR, tal como está implementado actualmente, ignora que la cámara lenta tiende a exagerar los movimientos. Lo que antes eran pisotones, golpecitos o pataditas disputando un balón, hoy son causal para detener el partido y sancionar a quien llegó tarde por la redonda. Tan reconocido es el efecto distorsionador, que el estudio que contrató la FIFA para evaluar el impacto del VAR (durante las pruebas que se realizaron en diferentes ligas), solo utilizó la cámara lenta para determinar si un balón había cruzado una raya o no (gol incluido). En el resto de las acciones, manos, patadas y demás, lo utilizaron a velocidad normal.

Tal actitud se justificó en la literatura que demuestra que la cámara lenta genera sesgos en la interpretación. Por ejemplo, unos trabajos encuentran que el uso de la cámara lenta lleva al espectador a percibir una mayor intencionalidad pues, aun sabiendo que la acción sucedió en menos de un segundo, pareciera que el agresor tiene más tiempo para actuar.

Uno de los experimentos utilizó 88 árbitros de élite de cinco países para revisar 60 situaciones reales de diferentes partidos. Unos árbitros observaron la jugada únicamente en tiempo real, otros exclusivamente en cámara lenta. La penalización fue mayor entre quienes vieron la jugada en cámara lenta.

Hay, sin embargo, formas de reducir el sesgo. Se puede incluir en el vídeo explícitamente la velocidad de la cámara lenta, o mostrar adicionalmente la acción en tiempo real.

En televisión, pareciera que el árbitro ve primordialmente la acción en cámara lenta. A la luz de la literatura, deberían mostrarle la acción en cámara lenta informando de la velocidad a la que se está presentando. Además, sabiendo que existen trabajos que encuentran que la decisión puede variar según el ángulo desde el que se vea la jugada, el árbitro debería verla en tiempo real desde todos los ángulos disponibles.

Aunque, si de mí dependiera, para faltas, manos y similares, solo se mostrarían las jugadas en tiempo real desde los cuatro ángulos cardinales. Y listo. El fútbol es el deporte rey, en buena parte, gracias al debate y discusión pospartido.

