¿Quién pidió bocachico en japonés?

¿Se le habría ocurrido pedir un nigiri de bocachico en Barranquilla? A mí, con solo oír el pescado se me antojó uno. Antonio Merlano, barranquillero de corazón y convencido hasta los tuétanos del potencial del campo colombiano, espera que uno llegue a su barra con ese tipo de antojos de toda la vida, y tenga la curiosidad y valentía de ponerlos un rato en sus manos. ¿Barra? Sí. Así se entiende el omakase. En Japón, quien se sienta a comer le confía al cocinero la elección de cada bocado. Inspirado en esta práctica, Antonio decide qué servir, en qué orden y qué le conviene a la pesca del día.

Hace dos años, Antonio apostó por abrir el primer omakase de su ciudad, en el segundo piso del centro comercial Le Meridiem. Por su dislexia, cruzó las letras y terminó dándole al restaurante un nombre que le venía de maravilla: Omasake (@omasake.bq), donde quedaron juntos el omakase y el sake, la bebida japonesa que se elabora a partir del arroz.

A Antonio lo conocí hace unos años en un casting actoral, hablando como mexicano y mamando gallo a sus anchas. Ahora es un empresario convencido de que el mar todavía tiene mucho que enseñarle al país sobre ciencia y cultura. Y para celebrar dos años de pararse firme con su barra, presenta Caedo, un menú de doce tiempos inspirado en la pesca del Caribe colombiano y en la tradición japonesa edomae.

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En la antigua Edo, hoy Tokio, los cocineros aprendieron a trabajar con lo que los pescadores traían de su bahía. A algunos pescados les convenía el vinagre, y a otros el reposo entre algas. Me gusta que Antonio haya recogido esa parte de la historia y la haya traído a las costas del Atlántico. Aquí también hay pescadores que conocen nuestras aguas, y cocineros que tienen mucho que aprender de ellos. De ese trabajo compartido salen bocados que difícilmente habríamos sabido pedir.

La mojarra llega primero, en sashimi. Quienes peleamos por el pedacito más tostado de la aleta, tenemos ahora la oportunidad de prestarle atención a la carne. Luego llegan dos nigiris, uno de sierra y otro de jurel. Un acierto servirlos seguidos, cuando todavía uno tiene en la boca el recuerdo del anterior, y puede descubrir cuál le gusta más. Con el pargo rojo hay una alegría conocida. Debajo del pescado está el arroz de coco y ese almuerzo tan nuestro cabe entero en un bocado. La lisa, que hemos ido olvidando, vuelve en un onigiri. Hasta el enyucado tiene compañero nuevo: un helado de matcha.

Este equipo guarda otra joya. A quienes somos puristas a la hora del ramen, aquí nos dan sopa y seco. Ojo, solo salen doce platos de ramen al día. Después no digan que no les advertí.

La propuesta ya llegó a Cartagena y vienen proyectos para Bogotá y Panamá. Ojalá alguien salga de una de esas barras tan antojado del jurel, que la próxima vez que vaya a la pescadería lo pida por su nombre. Qué buena noticia para el pescador que lo trajo. A fin de cuentas, él fue el primero en escogerlo.

Último hervor: Ya pasaron tres meses de uno de los peores terremotos de nuestra historia. Ya vimos de cuánta solidaridad somos capaces y cuánta empatía nos despierta la suerte de los afectados. Ojalá también hayamos entendido que no hay que vender humo. Lo que venga tiene que estar bien construido. Un proyecto de país exige trabajo y memoria. Nadie se lo saca del sombrero.

@MadamePapita