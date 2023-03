¿TikTok, el caballo de Troya?

En octubre de 2020, el presidente Trump, por razones de seguridad nacional, ordenó bloquear el acceso a la aplicación china TikTok. Pocas horas antes de que se hiciera efectiva la medida, una jueza la suspendió provisionalmente en protección de la libertad de expresión y para no afectar a la comunidad china de Estados Unidos. Se especuló entonces que Oracle y Walmart comprarían TikTok en ese país, pero, finalmente, no sucedió.

En el gobierno de Biden la estrategia frente a TikTok ha sido cambiante y ambigua. Aunque se anuncian acciones en su contra, al inicio de la invasión rusa a Ucrania y en la campaña de vacunación del covid-19, funcionarios federales se reunieron con directivos de ByteDance —propietaria de TikTok— para pedirles el favor de que las noticias de esos eventos provinieran de fuentes confiables.

A escala mundial, TikTok es un fenómeno cultural y comercial que parece incontrolable. A la mayoría de sus casi 1.200 millones de usuarios parece no preocuparles que sus datos sean recolectados y analizados por las autoridades chinas. El fantasma del caballo de Troya de la era moderna ha llevado a que los gobiernos de muchos países les prohíban su utilización a militares y altos funcionarios, pero tal vez ya sea demasiado tarde.

Sea cierto o no que las empresas tecnológicas chinas están al servicio del Partido Comunista, bajo la era del cada vez más poderoso Xi Jinping no hay espacio para veleidades, como se demuestra en los casos de Alibaba y Didi. Zhang Yiming, fundador de ByteDance y creador de TikTok en 2012, al principio se enfrentó a muchas de las barreras impuestas por la censura china, pero ya cedió. Incluso, la versión de esta aplicación que se conoce en Occidente no está disponible en su país.

Para las big tech y el Gobierno de Estados Unidos, el caso de TikTok es una lección y a la vez una derrota. Es claro que no existe una estrategia firme y consistente al respecto. Por lo pronto van ganando los chinos, no solo por el gusto de la masa que se exhibe en la aplicación, sino por la formidable labor de lobby de ByteDance en Washington.

