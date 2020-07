Stormtroopers en las calles. Y no son los de La guerra de las galaxias. Desaparecidos. Mas no por una dictadura latinoamericana. ¿Agentes federales o paramilitares? El jefe busca desmantelar la democracia, o simplemente mantenerse en el poder cueste lo que cueste. “Perder no es una opción”, recordó a los moderados desorientados en una entrevista reciente con Chris Wallace. No. No es Uribe, ni Maduro, ni Jair, ni Pinocho. Tampoco es Palpatine. Salvo por el melodrama y la música de fondo. A propósito, tanto los Rolling Stones como Neil Young detestan que abuse de sus canciones. Keep on rockin’ in the free world.

Dicen que cuando llegue noviembre y los resultados no le favorezcan, o parezcan en demasía apretados, podría adelantase a los hechos en un par de estados clave —Míchigan y Wisconsin—, cuyos congresos estatales dominan sus copartidarios. Por ejemplo, alegar que las balotas por correo de los opositores fueron impresas en China, Rusia (no, Rusia no) o en Venezuela. Hacia la medianoche del 3 de noviembre, cuando Hidin’ Biden, la esperanza blanca de los liberales, parezca asegurar la victoria que hoy le dan las encuestas, CNN anuncia que el antiguo “prota” de reality lleva una pequeña ventaja en dichos estados, pero que de seguro la perderá una vez sean contadas las balotas por correo. El “prota” se les adelanta y declara su victoria ante las cámaras de Fox News. Sus abogados, apoyados por la maquinaria del Departamento de Justicia, abren al mismo tiempo múltiples procesos en docenas de juzgados, que tomarán hasta enero para decidir, mientras que en Twitter el “prota” y los bots alegan fraude. ¿Si funcionó en Bolivia por qué no aquí? Chickens ’re coming home to roost. Entre tanto, los stormtroopers ocupan las calles. Para mantener la calma.

Balas de goma contra las madres que defienden a sus hijos. La mano rota de un veterano de la Armada por atreverse a recordarles el juramento a la Constitución. Las jóvenes blancas de la primera línea de defensa de Black Lives Matter empujadas en camionetas sin marcar. Sin orden de arresto. Sin explicación alguna.

Ah, pero es tan solo un mal sueño. Una pesadilla. Una distopía. Phillip K. Dick. ¿No fue algo así lo que ocurrió en 1876 cuando el Congreso dividido no podía certificar ni a Hayes ni a Tilden? Ulysses S. Grant intervino, declarando la ley marcial. ¿Cuándo es fascismo el fascismo? “Cuando deja de garantizar la libertad de expresión y conciencia”, dicen los opinadores. ¿Y no será más bien cuando en nombre de esta y otras libertades se envía a hombres enmascarados con armas automáticas prestos a disparar en contra de la ironía? La artística, la académica, la campesina o la de quienes protestan. Patologías de la libertad. Dicen los expertos que vivimos una época oscura. Quizás aún no hemos visto nada.