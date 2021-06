La justicia de vacaciones

“No puede pasar” —le dice un joven al motorizado que se acerca hasta un punto en el que cerraron la calle en el sector de La Luna, en Cali—. “Amigo, no puede pasar, no hay paso”. El motorizado cruza sus manos sobre el timón de la moto, reposa su cabeza sobre esas manos y responde: “Entonces no puedo pasar”. Después se levanta, da un giro en “u” y avanza unos 20 metros. Estaciona la moto, se baja con calma, se quita el casco, se pasa una mano sobre el pelo, se peina, suelta el casco, se lleva una mano a la cintura, desenfunda una pistola y dispara. Taz, taz, taz, taz. No se sabe cuántas balas dispararon, “las balas llegaban de todas partes, como si estuviera coordinado”, dicen los sobrevivientes. Taz, taz, taz, taz. De pronto, el silencio. El joven se asusta. Se protegió de las balas entre los muros que sostienen un puente. Está él junto a otros jóvenes. Y ahora temen que el motorizado haya dejado de disparar para acercarse y sacrificarlos de frente. Angustiado, el joven decide entonces, con mucha cautela, cerciorarse de la distancia que los separa. Asoma discretamente su rostro por un lado del muro y ¡taz!, el joven recibe un balazo en la cabeza. Bajo el yugo y la voluntad de quien parece ser un tirador experto, cae.

La historia pasó un par de semanas atrás en Cali. Afortunadamente y pese al balazo en la cabeza, el joven no murió. Pero no hubo culpables, no hubo sanciones, no hubo justicia, nadie respondió. El gatillero, a ojo de todos, sigue impune y libre para disparar. Hoy a nadie le queda duda de que en Cali se dispara con libertad. Hace un par días, y de nuevo en La Luna, ocurrió una historia similar. A un funcionario de la Fiscalía, al parecer, unos jóvenes le impidieron el paso y, según narran los testigos, este, enojado, desenfundó su arma y arremetió a balazos contra los muchachos que lo bloquearon; mató a dos. Como respuesta, una turba enardecida apresó al funcionario, lo golpearon, lo patearon, lo reventaron; el funcionario también murió, linchado.

Todos muertos porque no hay justicia, porque nadie resuelve, porque nadie responde. Ante esta tragedia, Francisco Barbosa, el fiscal general de la nación dijo que el funcionario que disparó “no se encontraba en cumplimiento de alguna labor propia de su función, porque estaba de descanso”. Y así cerró el asunto, pensando que el país es idiota. Todos muertos porque no hay sanciones y siguen las condiciones de tiranía. Cuando la gente se siente abandonada, desprotegida, se toma la justicia por cuenta propia. Cualquier civil dispara contra los manifestantes y los mata, incluso con venia de la policía, y en esta ocasión, los manifestantes terminaron matando también. No hay garantías para la vida en Cali porque no hay instituciones; no hay sanciones porque la justicia parece haberse tomado en un largo periodo de vacaciones.

Hannah Arendt escribió: “Bajo condiciones de tiranía es más fácil actuar que pensar”. Por ello hago un llamado: violencia no es la salida, la protesta en ningún punto puede caer en la rabia sin orientación porque de ahí hay un paso al salvajismo y la barbarie; la deshumanización del otro. No se puede ser lo que se denuncia. No hay que desconectar el cable a la sensibilidad humana, porque es el polo a tierra. Hay que pensar antes de actuar aunque sea bajo condiciones mezquinas, en sus textos, Arendt también escribió: “El perdón es la clave para la acción y la libertad”.