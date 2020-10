Le pidió matrimonio a través de un clasificado en El Espectador

Esta semana los avisos nos dieron una historia bien particular: un lector le pidió matrimonio a su pareja a través de un clasificado. Ojalá nos cuenten la respuesta. Pero no faltaron los jalones de orejas: uno muy justo, por un contenido que no es nuestro pero salió en nuestro portal, y otro porque nos dejamos llevar por las emociones y contamos una noticia de negligencia médica solo con la versión de la víctima, sin hablar con la EPS.