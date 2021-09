La voz de la selva

La polémica que provocó la fotografía del presidente Iván Duque con los indígenas durante su encuentro en Leticia, porque los protagonistas no compartieron la misma mesa, eclipsó el contenido de las sabias palabras que uno de los líderes amazónicos le dirigió al mundo desde ese rincón de la selva colombiana.

Las redes sociales y algunos medios se enredaron en esa polémica, que resultó sin fundamento, en lugar de centrar su atención en la profunda reflexión transmitida con voz segura y casi implorante por Absalón Arango, capitán de la comunidad Yussy Monilla Amena, una de las pocas que sobreviven en la reserva natural más grande y rica del país, pero también la más ignorada por los colombianos desde siempre.

Lo que dijo el líder indígena debería ser difundido a los cuatro vientos, no solo en Colombia sino en todo el mundo, pues fue un dramático llamado a la humanidad para que no siga destruyendo a la Madre Tierra con la tala indiscriminada de bosques, la contaminación de ríos y mares, y otras formas de degradación con las cuales está cavando su propia sepultura.

Haciendo un símil con el ejemplo de “una mamita” que tuvo varios hijos que cuando crecieron no la cuidaron, Absalón buscó llegar con un mensaje poderoso al corazón de quienes lo escucharon. En su parábola la “mamita” murió y los hijos, huérfanos de su calor, no sobrevivieron. Es la suerte que correremos los hombres, hijos de la Madre Tierra, si continuamos destruyendo la naturaleza. La Tierra nos está advirtiendo de muchas maneras que no lo hagamos porque con esa destrucción nos estamos destruyendo nosotros mismos. Esas inundaciones, esos terremotos, esos incendios que devastan regiones enteras y que los medios audiovisuales nos muestran todos los días son las advertencias de las que habla el sabio chamán.

“Nosotros también somos científicos”, recordó en medio de su perorata. Y no fueron palabras vanas, porque está probado que con su experiencia centenaria, incluso milenaria, las poblaciones originarias aprendieron a conocer y cuidar la naturaleza mejor que las sociedades que se consideran civilizadas.

“¡El cambio climático no es mentira!”, exclamó con énfasis el representante de los pueblos amazónicos, cuya voz retumbó en la selva mientras sus hermanos indígenas, sentados a su lado y luciendo como él sus penachos de plumas, asentían con la mirada. Fue un grito desesperado como el resto de sus palabras, que en pocos minutos transmitieron más enseñanzas que los discursos de los ambientalistas y, por supuesto, de los políticos.

Es una lástima que este valioso mensaje no fuera difundido ampliamente, como sí lo fue la innecesaria polémica sobre el hecho de que los indígenas no estuvieran sentados a la misma mesa con Duque y sus acompañantes sino en los “butacos de pensamiento” que utilizan para las ceremonias, construidos por ellos mismos con la madera de árboles caídos y tallados con diseños de tortuga, armadillo, mono, jaguar y otros animales.

La discusión sobre este detalle eclipsó el significado de la reunión y el alcance de las contundentes palabras del capitán indígena. No dejó oír su llamado a respetar la vida, a enseñarles a los niños a respetarla y a no dejar por fuera de las grandes decisiones a los pueblos que la saben cuidar mejor. Es la voz de la selva que pide a gritos a la humanidad que preserve la naturaleza, pues si no lo hace de nada le servirá heredarla.