Petro: ¿Sin oposición?

Al igual que cualquiera de los gobiernos anteriores, exceptuando el de Duque, el de Petro logra rápidamente mayorías en el Congreso confirmando que el partido mayoritario en Colombia ―en cualquier época― es el partido de gobierno. En un ejercicio de pragmatismo el poder del ejecutivo se hace sentir, pero no es saludable para la democracia que ocurra lo mismo con el poder judicial y los nombramientos que se avecinan en la Corte Constitucional. Tampoco que el desconcierto de la oposición se extienda en el tiempo, como ocurre ahora. Una cosa es unidad y otra cosa unanimismo. En democracia, el sistema político que permitió a Petro ejercer la oposición y acceder al poder, alguien debe controlar con garantías y ejercer contrapesos.

Como van las cosas la gobernabilidad de Petro en el congreso―a la que no puede llamarse acuerdo nacional sino legislativo ― se reduce a su carpintería: asientos en el gabinete y acceso al presupuesto a cambio de respaldo. ¿La mermelada es dañina cuando la consumen los demás y buena cuando se trata de su propio gobierno? Para el petrismo puro la cosa se explica con teoría del supuesto “Bien mayor”. Se trata de conseguir en el Congreso mayorías que le permitan realizar sus reformas “profundas” anunciadas para el primer año de gobierno. Puede ser sorpresivo para quien llegó proponiendo enormes cambios y hasta ahora hace lo mismo que hace poco criticaba, pero se trata de la naturaleza de la política y debemos coincidir que, en todas partes del mundo, mucho más en los gobiernos parlamentarios, ese intercambio es el menú que se sirve cada día.

La soledad de petrismo y neopetrismo en el escenario político se veía venir ante la estampida de los partidos. El candidato Gutiérrez, al menos oficialmente, no fue nunca el del Centro Democrático y si lo fue debe reconocer su carácter vergonzante. Mucho menos el ingeniero Rodolfo quien en realidad logró aglutinar al antipetrismo más que a sus propios seguidores. Sus declaraciones, según las cuales si no pasaba a segunda vuelta votaría por Petro, probablemente le dieron un triunfo pírrico, pero, al final, significaron su derrota. Hoy nadie espera que ejerza algún tipo de oposición o que pueda representar a sus millones de votantes luego de “esconderse” y esfumarse en la segunda vuelta. Por otra parte, desde hace rato el uribismo se encuentra “desaparecido” y desgastado.

Sí el pragmatismo de Petro ha sorprendido hasta ahora en el congreso y en la anunciada apertura de la frontera con Venezuela ―una necesidad geográfica, económica, comercial, cultural y humana―, no ha ocurrido lo mismo con sus propuestas sobre temas como el freno a la exploración petrolera y el carbón, las mayores fuentes de divisas para el país y también para su gobierno y sus programas sociales. ¿Ahora, como presidente electo, renunciará a esos ingresos o de una manera también pragmática los diferirá en el tiempo? Esa ambigüedad, que debe comenzar a despejar su ministro de Hacienda, tiene en preaviso al menos 300.000 empleos directos; casi 2 millones indirectos más los ingresos de cientos de municipios y la propia nación. Hasta ahora, un patrimonio público como Ecopetrol se va desvalorizando en más de un 30% en pocos días. En el mundo real de 2022 cesar la exploración petrolera significa, además de renunciar a nuestra principal fuente de ingresos, perder nuestra precaria autonomía energética y comenzar a depender de Venezuela, un país que no exporta más petróleo no porque no quiera o se lo exija alguna idea, sino porque no está en condiciones de hacerlo.

Si algún fenómeno notorio registramos quienes intentamos analizar y explicar los hechos económicos y políticos en las pasadas elecciones fue, precisamente, el colapso de los partidos. Hasta hoy, los que se integran al gobierno intentan permanecer vigentes en la escena política manteniendo su dinámica en gobiernos anteriores, una manera de ejercer la política repudiada por la mayoría de ciudadanos, incluyendo quienes votaron por Petro y quienes lo hicieron, claramente, contra él. ¿Nos encontramos en la antesala de la creación de nuevos partidos que tramiten las demandas de una indispensable y saludable oposición intentando representar a más de 10 millones de electores?

@herejesyluis