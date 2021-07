“El mayor peligro para la mayoría no reside en establecer una meta demasiado alta y fracasar, sino en establecerla demasiado corta y conseguirla”, Michelangelo Buonarroti

Después de ver la Copa América y la Eurocopa, regresó el fútbol profesional colombiano, con la presencia de dos equipos ascendidos: Deportes Quindío y Atlético Huila. Ojalá estén a la altura de la categoría para que puedan permanecer en ella, por sus aficionados y por la historia de cada uno de ellos. Hubo muy pocos movimientos importantes en las nóminas de los equipos.

La fijación de objetivos constituye la base fundamental para efectuar las diversas elecciones y asumir responsabilidad respecto a la dirección de nuestros esfuerzos deportivos. Determinar las metas es elemento esencial en la motivación, el logro, la evaluación y la aplicación de lo anterior.

Como la nuestra es una liga corta en tiempo de duración, a veces para los equipos se complica realizar un adecuado trabajo. Los resultados estarán por encima del juego y aunque el torneo es muy emotivo, el rendimiento no alcanza a ser el óptimo. Por eso la planificación debe ser muy rigurosa en todos los aspectos: técnico, físico, táctico, orgánico, social, COVID-19, y en algo que seguramente deben tener en el plan de trabajo: la parte mental. Nos quejamos de que no se prepara, pero a veces no se trabaja cómo debe ser.

Las condiciones socioeconómicas del país y del mundo, en general, no son las mejores y afectan también el aspecto parte deportivo. Los clubes no pasan por su mejor momento financiero y de ahí que las contrataciones importantes para este semestre sean muy pocas. Más bien han salido aquellos jugadores que pueden aliviar en algo lo financiero de los equipos. También se ha dado la circulación de futbolistas entre los equipos, de acuerdo con sus necesidades.

Varios planteles pudieron hacer su pretemporada muy completa para poder realizar un buen torneo. Esta liga comenzó con el buen triunfo del Quindío y unos puntos claves para mantenerse en la categoría, porque la derrota contra Millonarios estaba presupuestada. El Tolima ratificó su título ganando. Les quedó trabajo para fortalecer y empezar a marcar diferencia a Nacional, Medellín, Santa Fe y Júnior, entre otros.

Destaco la resiliencia de un equipo joven como el Envigado, lo mismo Águilas Doradas; el empuje del Cali y la superación del América. El Once Caldas volvió a ganar de local. También para destacar el comienzo de presencia de público en algún estadio, siempre y cuando se sigan cumpliendo las medidas de bioseguridad para evitar contagios masivos y no tener que regresar a medidas restrictivas.

Como diversión, qué bueno el regreso del fútbol. Esperamos que se pueda llevar a cabo sin muchos contratiempos y así poder disfrutarlo.