El Cali de Mayer

“La fuerza del equipo viene de cada miembro. La fuerza de cada miembro es el equipo”, Phil Jackson

El Deportivo Cali contrató a Mayer Candelo como técnico del equipo profesional, un hombre del fútbol y de la casa. Hasta el momento, el conjunto azucarero no ha podido plasmar en el terreno de juego lo que el profesor quiere y ya su gran afición empieza a inquietarse. La personalidad resistente presenta tres características que se pueden desarrollar: el compromiso, el control y el reto. En el compromiso, por muy difícil que se ponga la adversidad, no abandonan; en el control, se centran en lo que depende de ellas, y en el reto, lo enfrentan y no huyen.

El Cali, como institución histórica, grande con reconocimiento local e internacional, lo que se haga debe ir acompañado de resultados, porque de lo contrario se va complicando el entorno, y eso lo debe entender y comprender el técnico que llegue a dirigir a la institución azucarera.

El técnico Mayer Candelo, como jugador es un gran referente de la institución, se ha preparado como técnico, tuvo alguna experticia en el fútbol, dirigiendo al Cortuluá, pero también es importante acumular experiencia en el camino de la dirección técnica para fortalecer su quehacer profesional, seguramente con su trabajo, la asimilación de los jugadores de lo que él quiere como técnico, el apoyo de los directivos y de la afición, podrá sacar adelante el proyecto deportivo por el cual fue contratado.

Los jugadores juegan un papel fundamental en este proceso, poner en práctica lo entrenado, estar unidos, fortalecer la parte mental con el fin de superar este mal momento y poderle brindar a su fanaticada las alegrías esperadas. En equipo, superarán este momento, para volver a ver al Cali en los puestos de privilegio y consiguiendo grandes objetivos.

