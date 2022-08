Tolima, en suspenso

“Los nuevos caminos a menudo se disfrazan de finales dolorosos”, Buda

En el fútbol, como en la vida, se presentan altibajos, lo importante es cómo los enfrentamos. El Deportes Tolima pasa por ese momento bajo en su rendimiento futbolístico, al cual, internamente, le estarán prestando su debida atención.

Los factores a tener en cuenta en la resiliencia: uno, lo que tengo para sostener los momentos de adversidad; dos, lo que soy: personalidad, carácter, y tres, lo que puedo hacer para resolver los problemas comunes.

Seguramente en el equipo tolimense, bajo la orientación del profesor Hernán Torres, estarán analizando las causas del momento futbolístico por el cual están pasando, para tomar las acciones correctivas al respecto.

El Tolima, en su momento, mostró categoría deportiva, compitió en varios torneos al mismo tiempo. Campeón en Colombia, hizo una decorosa Copa Libertadores y disputó la final frente a Atlético Nacional. Por tanto, el desgaste mental y físico del equipo ha sido muy alto. No tuvo vacaciones, iniciaron nuevamente competencia local y eso trae sus consecuencias: lesionados, fatiga mental, el cuerpo no responde, de ahí los últimos resultados con altibajos, porque se nota un equipo fatigado, tratando de dar lo mejor. Si no se recuperan de forma adecuada continuarán con estos altibajos.

Con la sapiencia de ese gran ser humano y técnico que es Hernán Torres y su equipo de trabajo, estarán buscando las alternativas para mejorar el rendimiento del equipo. A sus aficionados, pedirles mucha paciencia para con todos ellos.

Es el momento de enviarle un saludo de pronta recuperación al doctor Gabriel Camargo, hombre que ha dedicado su vida a sacar adelante al equipo pijao. Fuerza, doctor Camargo.