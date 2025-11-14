“Cuando en un plato coinciden varios colores, hay armonía: el cuerpo recibe distintos nutrientes”: Madame Papita. Foto: Getty Images

El mundo no sería el mismo sin color. Imagina despertar y que todo —el cielo, las frutas, las flores, las calles— tuviera el mismo tono. No habría sorpresas ni contrastes, y quizás tampoco habría hambre. Porque, aunque no siempre lo pensamos, los colores son los que despiertan el deseo, activan los sentidos y nos conectan con la vida.

Desde pequeños aprendemos a reconocer el mundo a través de ellos: el verde es esperanza, el rojo es amor y peligro, el amarillo es sol, energía y advertencia. En la comida, esos mismos códigos emocionales se transforman en nutrición. Cada color que llega al plato tiene un propósito y una historia que contar.

En la cocina, los colores son señales de vida. El rojo intenso del tomate o la fresa habla de antioxidantes que protegen el corazón. El naranja de la zanahoria o la ahuyama está lleno de betacarotenos, que fortalecen la vista y la piel. El verde de la espinaca o el brócoli purifica y renueva. El morado del repollo o los arándanos despierta la memoria y la calma. Y el blanco del ajo o la cebolla nos defiende desde adentro, en silencio. Cada tono cumple una función, y juntos crean un equilibrio perfecto, que el cuerpo reconoce sin que lo notemos.

Comer de colores es mucho más que una frase de nutricionista: es una manera de agradecer a la tierra su diversidad y entender que el bienestar nace de la mezcla. Cuando en un plato coinciden varios colores, hay armonía: el cuerpo recibe distintos nutrientes y el alma una pequeña dosis de alegría visual, pues la comida alimenta el cuerpo, y el ánimo.

La monotonía, en cambio, adormece. Así como una vida sin matices se vuelve rutina, un plato sin contraste se convierte en costumbre. La falta de color —en la mesa y en la vida— quita el apetito de explorar. Por eso, las culturas más sabias del mundo mezclan sin miedo: la India con sus currys dorados y verdes; México con sus salsas rojas, marrones y amarillas; o Colombia, que en una sola bandeja puede reunir casi todo el arcoíris, solo con sus frutas.

El color también es lenguaje emocional. Hay días en que el cuerpo pide verde porque busca calma; otros, rojo porque necesita energía o pasión; y algunos, blanco, porque anhela paz. Aprender a escuchar esos impulsos es una forma de sabiduría. La naturaleza nos enseña cómo combinar sin desbalancear, cómo jugar con la paleta sin perder la armonía. En el campo no hay error de color: cada hoja, cada flor y cada fruto tiene su lugar y su momento.

Cuando cocinamos no solo mezclamos ingredientes: mezclamos emociones. Un guiso con pimientos de varios tonos, un salteado de verduras, una ensalada llena de matices o un postre con frutas diversas son pequeñas celebraciones de la vida misma. Nos recuerdan que el equilibrio no se logra eliminando lo distinto, sino abrazando la variedad.

La cocina, como la existencia, se trata de evitar los excesos y aprender a armonizarlos. Si los colores se complementan en el círculo cromático, los sabores, los afectos y las decisiones pueden convivir, si hay conciencia. La clave es atreverse a mezclar.

Cada vez que sirvo un plato lleno de colores pienso que el cuerpo entiende ese lenguaje mucho antes que la mente. Sabe que necesita contraste, energía, calma, dulzura, acidez. Sabe que la vida, igual que la comida, es más rica cuando no todo es igual y nos damos la oportunidad de probar. Porque vivir, al final, es como cocinar: hay que atreverse a ponerle color, incluso cuando el día parezca gris.

Último hervor. Hoy celebramos la entrega veinte de Los Premios La Barra, un reconocimiento al trabajo del sector de alimentos y bebidas. Colombia entera estuvo representada: Elvia, en Barichara, Santander, fue galardonado como mejor restaurante de alta cocina; Incorrecto Cocina, en Bogotá, recibió el premio a la mejor propuesta de cocina colombiana. Este es un restaurante que no me canso de destacar por su evolución y las técnicas, que perfecciona día a día. ¡Enhorabuena, Julián!

Medellín se llevó el premio al mejor restaurante de comida rápida con Helénico Griego, y Tirrena fue reconocido como el mejor nuevo restaurante del país. Las distinciones a María Antonia Soto como mejor chef y Valery Vahos como mejor pastelera reflejan el talento femenino que sigue abriendo caminos en nuestra gastronomía.

Girón, Guatavita, Cúcuta, Bucaramanga y Sopó son ciudades que, desde hoy, tendrán un restaurante, café o bar reconocido como el mejor de su categoría. Felicitaciones a los ganadores, pero, sobre todo, a quienes nos abrieron sus puertas, compartieron su trabajo y nos recordaron que la gastronomía colombiana florece gracias al esfuerzo colectivo, al campo y, por supuesto, a todos los colores que hacen grande nuestra cocina.