De tripas corazón

Mi corazón y mis emociones están íntimamente ligados a mi barriga, tanto que, por ejemplo, mi genio es proporcional al hambre que pueda sentir en el día. El tema es que, últimamente, este se ha ido convirtiendo en malgenio, en especial cada vez que siento que me tumban al venderme algo a través de una foto en la página web del restaurante, y luego recibir en mi casa algo diferente. También me pasa cuando me enfrento a algo mucho peor: una carta llena de parafernalia y adorno, para luego encontrar un plato paupérrimo.

A esta situación hay que sumarle los meseros que se sienten dueños de lo que queremos comer. Entonces, si uno pide el favor de revisar si pueden retirar algo sencillo del plato, por alergias u otras razones, sin siquiera mediar palabra dicen no. Uno insiste y pide gentilmente que por lo menos consulten, y a su regreso, con cara de ira, aseguran que sí, que “cocina ya nos colabora”. Era muy sencillo decir eso desde un principio y evitarnos el mal rato a todos.

Es que, en serio, estoy desesperada con el servicio de muchos lugares en Bogotá. No niego que hay gente tacaña, mal educada, carente de educación, que lleva al extremo a quienes nos atienden. Pero, por el otro lado, estamos quienes creemos que el servicio debe ser reconocido, y pagamos la propina con gusto. Somos los que merecemos un poquito de buen trato. En Bogotá, particularmente, cada día es más evidente que la gente ya no paga la propina, y por ende el trato se ha vuelto más tosco. Es una relación que debería ser de doble vía, pues unos y otros nos merecemos el respeto.

Por lo general, en donde uno come más tranquilo y con mejor atención es en restaurantes pequeños, cercanos, podríamos llamarlos “de barrio”. Sin desconocer el trabajo de ningún restaurante, hay algunos donde ni por error se puede cambiar un pedido, o sumar una entrada extra. Es chistoso, porque hasta donde entiendo, a mayores ventas, mayores posibilidades de seguir creciendo, porque el verbo decrecer, que está de tan moda, no aplica en el sector.

Yo soy fiel y firme con los lugares donde me siento cómoda y tranquila, y mejor aún si lo que me ofrecen es lo que me sirven. Vuelvo donde sé que el mesero va a ser parte de la mesa, o si estoy segura que el domicilio llega impecable, en el marco de lo posible pues también desconozco que la pereza de cocinar me obliga a aceptar, en algún porcentaje, posibles daños logísticos frente a lo que pido.

En Bogotá y sus alrededores, y es algo en lo que me disculparán la insistencia, hay que reconocer que los pequeños emprendedores son quienes más están invirtiendo en su marca, sus empaques y en la versatilidad de sus cartas, en especial para que todo el mundo pueda comer y compartir. Planes de campo para conocer huertas, granjas, plantas de producción, cocinas, etc., hacen que el placer de comer sea toda una experiencia para muchos.

Entonces, como ya sospecharán, mi insatisfacción sale de una perversa experiencia en un almuerzo en un reconocido restaurante de la capital. Éramos dos personas que nos encontramos para comer algo y trabajar. Fuimos claros en las entradas y fuertes, pero el mesero cambió de servicio y se le olvidó marchar la mitad de las cosas.

Fueron dos horas nefastas, cazando platos, repitiendo que por favor validaran si había o no lo pedido, pues cada uno de los meseros que llegaba decía algo diferente. Todo estuvo marcado por las pocas respuestas y sin saber qué decir. Para completar, ante un comentario de mi compañera de mesa a la hora de pagar el servicio, el nuevo mesero no le pareció la retroalimentación, que fue respetuosa y en excelentes términos, haciendo énfasis en que somos comensales habituales. Por el contrario, él nos indicó que no la compartiría con la administración, porque no consideraba que hubiera sido así. Ese viejo adagio de que “el cliente siempre tiene la razón” no llegó a las capacitaciones y entrenamientos de este lugar.

Cuando uno decide salir a comer o pedir, confía que su experiencia va a ser grata. Obvio, es entendible uno que otro sobresalto de vez en cuando, nada del otro mundo. Pero lo que sí debería estar escrito en piedra es que si a uno le preguntan cómo le fue, deben estar preparados a que no siempre recibirán aplausos: a veces, reconocer que fallamos es igual de válido y se convierte en “oportunidades de mejora”, como dicen ahora.

Antes de despedirme, quiero aclararles a quienes ya están calentándose las manos para insultarme, preparando su reportorio de agresiones por contar mi historia, les cuento que les toca hacer de tripas corazón, pues a pesar de todo pagamos la propina. Conocemos perfectamente que esto es un trabajo en equipo, que amerita mucho cuidado, pero que merece ser reconocido.

