“Hoy siento gratitud por los días de fiesta

Por las que ya pasaron y por las que hasta ahora comienzan.

Por mi familia y mi tierra

Que me dieron los principios”

Fonseca, Gratitud

La gratitud es quizás uno de los principales méritos que tenemos los humanos. Es el valor que más fácil reconocemos en los niños, pues su capacidad de asombro es genuina, y el que más nos cuesta a los humanos, que perdemos la noción de lo importante con mucha facilidad. Dar las gracias es un acto valeroso, que nace del corazón. y que reconoce desde lo simple de la vida hasta las labores titánicas que cada uno realiza a diario por este país.

Pero me he dado cuenta que parece que dar las gracias ha pasado de moda. Los modales en los restaurantes, mercados, tiendas y otros espacios se perdieron. No solo no se agradece, sino que hay una manera displicente en el trato que casi que denota obligatoriedad. ¿Cómo hacer para volver a lo sencillo que perdemos cuando dejamos de ser niños? La bonitura de la compasión, que no es otra cosa que ponerse en los zapatos de los demás, casi que no existe. Deberíamos sentir que esa persona que nos atiende y da lo mejor en su trabajo es un ser cercano, pues eso es sencillamente sentir que quien tengo en frente a un ser humano, de carne y hueso, y merece reconocimiento y respeto.

Si seguimos en el camino de la gratitud, ¿alguien ha pensado en agradecer todos los eslabones de la cadena, sin importar su tamaño, ubicación o labor? No estoy pidiendo crear un movimiento ni un partido: solo dar las gracias a quien miramos a los ojos cuando de verdad hace las cosas bien. Porque claro, no falta el que insulta, o al que además le salemos a deber. No hay mejor plan que comprar a esa persona que de verdad lo necesita, compartir en lo que se puede, y regalar lo que no vamos a utilizar para continuar circulando la economía.

Esta semana nuevamente vimos la crudeza de las imágenes de tierras inundadas y arrasadas por el invierno. Cosechas, animales y enseres perdidos… ¿No sienten la necesidad de dar gracias de los alimentos que, a veces contra todo pronóstico, llegan a los mercados? Claramente los precios suben, el bolsillo está apretado, pero mal que bien somos más los que de alguna forma podemos colaborar.

Bien lo dice la canción con la que empecé este texto: hay que dar las gracias por la tierra y por la familia, algo que, creo aprendimos, a valorar después de la pandemia. Hay que agradecer hasta por las fiestas que construyen identidad en el país. Y allí también recuerdo las bases de una filosofía hawaiana (y no precisamente de la pizza) muy bonita y clara, que se llama el “Ho’ponopono”, y permite recuperar la paz interior y, sobre todo, poner en el centro lo realmente importante en la vida, eso que nos invita, de la mano de cuatro mantras, a poner por delante la vida y a los seres humanos. Decir simplemente “Lo siento”, “Perdóname”, “Gracias” y “Te amo” nos invita a reconocer nuestros errores ante toda situación en la vida. Esto también aplica para todo este entorno gastronómico: pedir perdón si nos equivocamos, agradecer cada cosa que hacen por nosotros y mandar mucho, mucho amor. Eso, así suene romántico, creo que es la base de todo: querernos, respetarnos y reconocernos. Sí somos más compasivos podemos apoyarnos, saborear emprendimientos y negocios con menos crítica y más corazón abierto, y agradecer cada producto que llega a nuestra mesa. Así quizás seremos mejores ciudadanos, y pasaremos más sabroso en cada experiencia de vida.

Es hora de querernos, de reconocernos y de seguir creciendo de la mano en estos momentos de cambio, donde la vida y el futuro solo se construirán creyendo en nosotros, en el sello colombiano, y en lo diverso que podemos aportar. Anímense a abrir la mente y el corazón, a desarmar la palabra y ser generosos con la vida, y van a ver lo lindo que se puede vislumbrar cada momento de la vida, y cada experiencia que nos atraviese del estómago al corazón.

@Chefguty