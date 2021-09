El aniversario de una librería

A pesar de los pesimistas augurios de falsos profetas, y para satisfacción de quienes amamos los libros, las librerías no desaparecerán. Por eso es tan satisfactorio dejar constancia que una de las principales del país, la Librería Nacional, está cumpliendo 80 años y sigue tan campante. Eso de que las ventas por internet iban a acabar con el negocio de las librerías está siendo desmentido en forma elocuente por este aniversario, que convierte a la Nacional en una de las librerías más antiguas de Colombia.

Para quienes amamos los libros, una librería es un sitio paradisiaco. Allí se puede examinar cada volumen, ver de qué se trata, encontrarse con la sorpresa de una obra interesante que no se conocía y eventualmente codearse y cambiar impresiones con otros amantes de los libros. Esta experiencia jamás podrá ser reemplazada por la compra impersonal de libros a través de internet. No que estas no cumplan un objetivo importante, pero en ellas no existe el factor sorpresa que es tan importante cuando uno encuentra algún título que no conocía.

Claro que no existe una buena librería sin un buen librero, y detrás de la Nacional está Felipe Ossa, un hombre que no solo vende libros, sino que también los ama, y este factor del amor por lo que se está haciendo es lo que ha convertido a la entidad que está de aniversario en un elemento importante, casi que se podría decir básico, dentro de la cultura nacional. Desde sus comienzos, en todos sus locales, no solo están las últimas novedades, sino también las obras clásicas de ayer, y lo bueno es que están al alcance de uno. Los libros se pueden manosear e investigar, y eso es un factor importante: uno en una librería debe sentirse en ambiente de amigos, lo que se ha logrado en la Nacional.

Recuerdo cuando joven cómo eran las librerías bogotanas, pocas de las cuales aún subsisten, pero en las cuales estaban personajes como los Jaramillo y los Vargas, dueños de librerías de viejo y desde luego otras reminiscencias del pasado como la Mundial, la Gran Colombia y la de Camacho Roldán. Estos son solo recuerdos y de las librerías de ese entonces solo subsisten unas pocas, todas caracterizadas por lo que se ha mencionado: quienes las manejan aman los libros, que se refleja en lo que se encuentra en ellas y -más importante- cómo se encuentra.

Es bueno poder celebrar la llegada de los 80 años de la Librería Nacional, un hito cultural del país, que algún día se le cantará la canción de felicitación.