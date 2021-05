«Abren hasta las 10»: ¿ha notado la ambigüedad de la palabra «hasta»?

El uso del español es tan sorprendente que ha encontrado formas para decir algo y todo lo contrario al mismo tiempo. Me explico. Si yo le digo: «hasta mañana me pagan», ¿usted entiende que no me han pagado, pero que mañana me pagan, o que hoy me están pagando, pero mañana ya no? La respuesta, tal vez, depende de su lugar de origen, del contexto o de mi entonación. Se trata de la ambigüedad del uso de la palabra «hasta», documentada en países de América como México y Colombia.