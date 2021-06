¿Por qué «ti», «dio» o «fui» no llevan tilde?

Palabras como «ti», «dio» o «fui» tienen solo una sílaba (es decir, son monosílabos). Por lo general, este tipo de palabras no se acentúan: «con», «sin», «sol», «luz», etc.

Sin embargo, hay monosílabos que sí llevan tilde. Esto depende de si se pueden confundir con otra palabra que se escriba igual, pero que significa algo distinto, pertenece a otra categoría gramatical y no se pronuncia de la misma forma (una con mayor intensidad que la otra).

En la oración anterior vemos cómo funciona: mientras el primer «sí», que lleva tilde, es una afirmación, el segundo («si», sin tilde) se usa como conjunción para hablar de una situación condicionada. Aquella es la que se conoce como tilde diacrítica.

Entre los casos más comunes de tildes diacríticas en monosílabos están: «se» (pronombre) y «sé» (conjugación de «ser» y de «saber», que en todo caso es tónica), «de» (preposición) y «dé» (conjugación de «dar»), «tu» (posesivo) y «tú» (pronombre personal), «el» (artículo) y «él» (pronombre personal), «te» (pronombre) y «té» (bebida).

Para saber si un monosílabo lleva tilde o no, vale la pena preguntarse, entonces, si hay otra palabra que se escriba igual y si es necesario hacer la diferenciación. En los casos de «fue», «fui», «dio», «vio», «ti», «fe», entre otros, no necesitamos nunca la tilde diacrítica, pues no hay lugar a confusiones: no hay dos funciones ni significados distintos para esas palabras.

La combinación «rio», por otro lado, puede tener incluso tres significados: «rio» (es el pasado de «reír» y no lleva tilde), «río» (conjugación del mismo verbo, pero en primera persona) y «río» (corriente de agua). En los dos últimos casos, sin embargo, ya no tenemos un monosílabo, sino un bisílabo, al igual que «bío», hiato del que hablé en una columna anterior.

mmedina@elespectador.com, @alejandra_mdn