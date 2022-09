¿Cómo “cesa hostilidades” una mafia criminal?

Petro informó que en los próximos días el Gobierno anunciará un acuerdo “multilateral de cese de hostilidades, de muerte, de fuego” con varios “grupos armados” que se le acercaron respondiendo a su oferta de “paz total”, pues quieren “negociar con la justicia”.

La gente azotada por la violencia tiene esperanza en este Gobierno. Aunque se esté demorando en montar la institucionalidad de paz y haya nombrado aún a pocos funcionarios claves, le da el beneficio de la duda pues, como dijo Luciano Sanín de Viva la Ciudadanía, “no es fácil, porque no es de continuidad, sino de cambios”.

Vale la pena esperar, dicen, para trazar una arquitectura que integre mejor los esfuerzos de poner a andar el Acuerdo de Paz: impulsar el desarrollo real en los territorios, cumplirles a las 100.000 familias que se la jugaron por sustituir cultivos ilícitos y proteger a la mayoría de desmovilizados fieles a la paz.

Si esa es la prioridad del Gobierno del Pacto Histórico y la tarea es tan ardua, ¿entonces por qué ha dedicado tanta energía a la famosa “paz total”, una improvisada búsqueda de silenciar metralletas y pistolas del crimen organizado?

¿Para qué llamar “paz” a ese posible sometimiento a la justicia? ¿Por qué hablar de “disidencias de las Farc”, atribuyéndoles la motivación política de la que carecen? Como dijo el excomisionado Sergio Jaramillo, con ello, al igual que el gobierno anterior, debilitan el Acuerdo y al 95 % de esas exguerrillas que sí lo cumplieron. Duque insistía en las disidencias para hacer creer que el Acuerdo era una farsa. ¿Pero por qué Petro?

¿Quiénes entonces van a “cesar su fuego”? El Eln, experto en fracasar intentos de paz, no parece estar en la lista. ¿Por qué ahora sí los jefes ex-Farc renunciarán a las utilidades del narcotráfico, la extorsión o el engorde de ganado en los parques naturales? ¿Qué incentivo tendrán ellos y los ejecutivos del Clan del Golfo para no asesinar a quienes se atraviesen en sus negocios? ¿Otro cálculo de ganancia de corto plazo? ¿Qué querrá decir “cese de hostilidades” para los dueños de las dragas que destruyen los ríos buscando oro... que pararán de envenenar a la gente con mercurio por unos días? ¿Qué significará “cese de fuego” para los clanes político-criminales… que no pedirán sus extorsiones ni amenazarán a líderes sociales con pistola sino con buenas maneras?

Nadie en este Gobierno es tan ingenuo de creer que de ahí saldrá paz duradera alguna. Petro y el senador Iván Cepeda han puesto sus vidas en vilo por denunciar a estas mafias criminales. Las conocen bien. ¿Entonces por qué están feriándose su capital político en ello?

Una respuesta posible es que el Gobierno de Petro anhele triunfos rápidos. Si consigue que los jefes de las mafias les pongan bozal a sus perros de ataque por un mes o dos, se sentirá alivio en las regiones. Si alguno negocia con la justicia, quizás afloje su garra en una región.

Es una estrategia audaz: apaciguar a los señores de la guerra, mientras se ponen las fichas de la paz duradera.

Pero si fallara, lo haría por partida doble. Negociar con los entes oscuros de múltiples tentáculos y complicidades que son estos carteles de nombres diversos puede salir muy mal y devolverse como bumerán, como le pasó a Bukele con las maras en El Salvador.

La paz de largo plazo requiere que la gente de zonas y barrios violentados salgan de su caparazón de miedo, sabiendo que ninguna bandola de criminales les volverá a arrebatar su tranquilidad porque el Estado está con ellos. Pero si primero lo ven ofreciéndoles dádivas a esos criminales, terminarán desconfiando incluso del Gobierno que tanto querían.