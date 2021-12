Vuelve el alvarismo

Ha renacido de entre las cenizas el Movimiento de Salvación Nacional (MSN), siguiendo los pasos del Nuevo Liberalismo (NL). El primero, fundado por Álvaro Gómez Hurtado; el segundo, por Luis Carlos Galán Sarmiento, ambos víctimas de asesinatos cuyos autores intelectuales, pasados tantos y tantos años, no se conocen y, me temo, no se conocerán jamás.

Mientras que el NL no está unificado, habida cuenta de las distintas tendencias de los Galán Pachón, el MSN tiene en Enrique Gómez Martínez —hijo de Enrique Gómez Hurtado, hermano del inmolado— un fiel seguidor del acuerdo sobre lo fundamental, propuesta de este partido político que con renovados ánimos se alista para la contienda electoral del año entrante.

Gómez Martínez será candidato a la Presidencia y tendrá listas para el Congreso, luego de que el CNE le reviviera la personaría jurídica esta semana, lo cual significará un reacomodo en las opciones electorales que tendremos los colombianos a comienzos del 2022.

Las preguntas que esto implica son muchas, entre ellas si esta alternativa calará entre un electorado juvenil que no sabe quién fue Álvaro Gómez Hurtado, si se va a aliar con otro partido y con cuál podría ser, y si esas banderas del alvarismo todavía están vigentes como para tener la importancia que mueva al respetable.

De todas maneras y sea lo que fuere, celebremos esta nueva opción electoral que sin duda pondrá a pensar a quienes están hartos de esa política clientelista rodeada de corrupción que engaña al elector con cambios que nunca se dan y todo sigue no igual sino peor.

Por lo pronto, Gómez Martínez está haciendo una gran convocatoria nacional dirigida a los que ha llamado “colombianos de verdad”, personas de a pie, de todas las profesiones y regiones, que se preocupen por lo público y crean en el acuerdo sobre lo fundamental.

¡Bienvenidos, pues, a la arena política!