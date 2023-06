No hay competencia ni portabilidad en las telecomunicaciones

En los países en desarrollo oscilamos en unas discusiones de un péndulo gigante. En un auditorio en el Grand Hyatt en Bogotá se puede, perfectamente, ver una escena en donde hay un foro de los retos de la inteligencia artificial, el despliegue las 5G y de las tendencias de Ed-tech y health-tech por la mañana, y sobre los graves problemas históricos de conectividad en las zonas rurales por la tarde. Los retos del uso de la tecnología en Colombia oscilan en todo el espectro, desde los problemas que los países desarrollados solucionaron hace 30 años, hasta los problemas a los que no seremos ajenos en la próxima década.

Y las apuestas no podrían ser más grandes. De la conectividad digital depende el desarrollo educativo, rural y social del país; por cada 10 % en la penetración de conectividad de alta velocidad, el PIB del país crece en un 1,6 %. Si queremos tener un país con educación, productividad, salud digital y gobierno abierto, lo primero que debemos hacer es estar conectados y contar con un sector de telecomunicaciones competitivo, y desafortunadamente todavía estamos lejos de eso.

El primer paso para solucionar tanto los retos de ayer como de mañana es que los mercados del sector funcionen bien. Para eso, la competencia es un ingrediente fundamental, es el lubricante que permite que todas las partes se puedan mover con fluidez para bajar precios, premiar la innovación y conectar el país.

Lastimosamente, el diagnóstico en este panorama no es alentador. Hace seis meses la OCDE señaló que la estructura del mercado colombiano no es competitiva y que el gobierno no ha tomado medidas para estimular la competencia. La CRC también declaró que Claro tiene dominancia en el segmento de servicios móviles, lo cual hace que este mercado sea uno de particular cuidado. Como si fuera poco, no solo lo dijo la anterior administración de la Superintendencia de Industria y Comercio con una dura carta a la CRC pidiendo medidas contra la dominancia de Claro, sino que también lo dijo el ministro de Comercio actual: se tienen que tomar medidas para que la competencia siga siendo un disolvente de privilegios, motor de la innovación y fuente de dinamismo para la economía del país.

Estos problemas pueden parecer abstractos, pero el impacto que tienen en los usuarios es de la mayor gravedad: pasamos más tiempo en filas, en “call centers” y volteando de un lado a otro a ver si las empresas nos solucionan.

Hace como un año señalamos acá que Claro estaba entorpeciendo las llamadas de los usuarios WOM, lo cuál derivó en investigaciones por parte del MinTic. Más recientemente, comenté sobre la práctica indebida y prohibida de las “ventas atadas”, en donde Movistar obliga a quienes quieren adquirir servicios de internet hogar a comprar a cuotas un “repetidor” sin utilidad evidente. Esto, con el objetivo de que el usuario quede “enganchado” con una deuda involuntaria e irrenunciable a 48 meses. Los operadores se saltan las normas que fomentan la competencia, las autoridades se cruzan de brazos y los usuarios pagamos los platos rotos.

El último abuso es el peor de todos y afecta a casi 12 millones de usuarios anualmente. Cuando un usuario quiere cambiar de empresa de telecomunicaciones porque otra le ofrece un mejor servicio, un mejor precio o una mejor atención, el usuario debe pedir la “portabilidad” de su número para no perderlo y poder tener un plan de otro operador. Resulta que ahora tanto Movistar como Claro tienen denuncias e investigaciones en curso en la SIC por inventarse cobros ficticios para evitar que la persona se pueda ir a otra empresa con su número; hoy el 52 % de las solicitudes de portabilidad están rechazadas, cuando lo más normal es que ese número nunca pase del 15 %. Eso es como si un restaurante encerrara a los consumidores para que no puedan comer postre en el restaurante del lado, una extraña forma de “servir al consumidor”.

Nota: la otra semana hay sesión en la CRC para decidir sobre el proyecto regulatorio que acaba con los abusos en la portabilidad. Los colombianos todavía le tienen confianza a la CRC. ¿Van a tomar las medidas? La situación no da espera. Estaremos pendientes

