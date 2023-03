El retiro sorpresivo de Patricia Ariza del Ministerio de Cultura no lo han podido explicar, pero esa decisión del Gobierno determinó la llegada, hasta ahora en condición de encargado, de Jorge Ignacio Zorro. No lo conozco, pero me aseguran que es el personaje central de la hermosa novela La escuela de música, de Pablo Montoya, el mismo que ganó el Premio Rómulo Gallegos 2015 con Tríptico de la infamia. En el relato Zorro no aparece con nombre propio sino que el autor lo identifica como el profesor Zabala, quien muy joven resultó olvidándose de la ingeniería y por un extraño azar de la vida resultó ganándose una beca para estudiar en la Unión Soviética dirección coral y piano. Cambió el frío de Tunja por el invierno de Moscú y al retornar a su patria fundó una escuela de música en la capital de Boyacá, ciudad a donde jamás ha llegado la modernidad y donde lo único que se podía hacer era estudiar, conocer y admirar a los grandes compositores de la música clásica.

Allá se fueron dando cita jóvenes de la época, como el mismo Montoya quien en su relato parece personificar a Cadavid. El “exnicaragüense” Sergio Ramírez comenta que esta novela es como un feliz tratado de aprendizaje y reflexión vital sobre la música, “entreverada por la violencia y la desazón de los años 80 colombianos, cuando la muerte estalla con fulgores luciferinos por todas partes”. Así como aparecen allí Bach, Beethoven, Schumann, Wagner, Chopin, Berlioz y Brahms, también realizan sesiones para leer el Canto general de Neruda.

Pues ese director de la escuela de música de Tunja, Jorge Ignacio Zorro, trabajó con Petro en la Alcaldía de Bogotá y hoy está encargado del Ministerio de Cultura. Ha aclarado que no desea trasplantar el sistema venezolano de Abreu, tan elogiado en el mundo musical, porque debe ensayar con otra Batuta. Ojalá le suene la flauta.

En cuanto a Patricia Ariza, mejor que voltee la página. Ella nos gusta más en Guadalupe años sin cuenta.