El metro de Bogotá y el inodoro de “San Tropel”

Con bombos y platillos la Alcaldía de Bogotá está anunciando la llegada del primer vagón del metro con el ánimo de familiarizar a la ciudadanía con lo que será la puesta en marcha del sistema de transporte público, que indudablemente ayudará a mejorar la movilidad en la capital del país.

Pregunto, ¿de verdad es necesario montar este show? ¿Tan primitivos nos considera la administración distrital a los bogotanos como para ignorar que montar en un metro no es ninguna novedad, al menos para la mayoría de los ciudadanos en la capital?

Puede que muchos no hayan tenido la posibilidad de viajar al exterior —y no me refiero a las ciudades europeas, basta con ir a Caracas, Quito o Panamá si hablamos de otros países— porque aquí en Colombia ya existe el metro: Medellín lo tiene y estoy seguro de que muchos ciudadanos de Bogotá lo conocen.

Esto me recuerda el episodio de San Tropel, telenovela de Caracol Televisión, donde el alcalde Cristóbal Marulanda, cuando ve amenazada su continuidad en el cargo, busca la manera de no perder popularidad entre sus habitantes y se desplaza hacia la capital del departamento para comprar un inodoro y luego exhibirlo en la plaza del pueblo e inaugurarlo como la obra que la cambiaría la cara al municipio, porque según él, “sería la muestra contundente de que pronto les llegaría el servicio de acueducto”.

Puedo entender el afán del alcalde de San Tropel por no perder popularidad. A fin de cuentas su permanencia en el cargo dependía del gobernador de turno (por aquellos tiempos era el mandatario departamental quien nombraba a los alcaldes municipales), cosa que no ocurre con la alcaldesa Claudia López, quien debería dedicarse a responderle a la ciudadanía por la inseguridad, movilidad, invasión al espacio público y demás asuntos que requieren atención.

Es cierto que el año entrante habrá elecciones y, si la mandataria local está pensando en la manera de dejar a un sucesor de su entera confianza, lo que debe hacer es dedicarse a gobernar una ciudad acostumbrada a vivir en medio del caos, donde no falta el que quiera pescar en rio revuelto para llevar la contraria y obtener réditos políticos.

Estos espectáculos no sirven sino para ser el hazmerreír de la opinión pública. No entiendo como a los asesores de la alcaldesa no ponen el retrovisor y miran el ejemplo del exalcalde Enrique Peñalosa cuando inauguró con bombos y platillos el semáforo con cuenta regresiva, tema que ya existían en otras ciudades de Colombia y que para los ciudadanos no eran ninguna novedad, por lo cual fue objeto de burlas en casi toda una semana.

Gobernar a Bogotá no es fácil pero la alcaldesa Claudia López cuenta con toda la capacidad para hacer una excelente gestión porque es una persona muy inteligente, con total disposición para ello. Basta con que no le preste atención a la pantalla y coloque los ojos y mente en los temas de ciudad que tanto les preocupan a los bogotanos y que, no me cabe la menor duda, los tiene en la mira para darles solución.

Alcaldesa, estoy completamente seguro de que más de la mitad de los bogotanos conocen un metro y también estoy completamente seguro de que quienes no han tenido la oportunidad de verlo personalmente no se están trasnochando esperando que llegue el día en que lo puedan conocer, así que en serio no pierda el tiempo ni energías con esto y más bien dedíquelas a lo que en verdad es importante. Yo sé que usted puede y sé también que tiene ganas y disposición para hacer su trabajo de la mejor manera, como siempre lo ha hecho.

Alcaldesa, créame, hay temas más importantes. Ánimo y adelante.

@sevillanoscar