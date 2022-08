Néstor Humberto y Santrich

Tanto fue el daño que le hizo el tema de Jesús Santrich al proceso de paz con la extinta guerrilla de las Farc, que hoy por hoy nos seguimos preguntando por los hechos que ocurrieron alrededor de su captura y la participación de la DEA y del exfiscal Néstor Humberto Martínez en este oscuro episodio.

El informe de la Comisión de la Verdad toca este asunto y ratifica las sospechas que embargan a más de uno: que fue un entrampamiento en donde estarían involucrados agentes de la DEA y que todo este extraño procedimiento habría contado con el beneplácito del entonces fiscal, Néstor Humberto Martínez.

¿Qué razones tenían los Estados Unidos, en ese entonces bajo la presidencia de Donald Trump, para golpear el proceso de paz con las Farc? ¿Es posible que una persona que estuvo mucho tiempo en la ilegalidad haya pescado el anzuelo tan fácilmente? ¿El entonces presidente Juan Manuel Santos fue tan ingenuo como para dejarse engañar rápidamente por el fiscal de ese momento, Néstor Humberto Martínez?

Bien sabemos que Jesús Santrich era un farsante de capa mayor y que Néstor Humberto Martínez no es precisamente el hombre más confiable de este país y es esta la razón para que se investigue a fondo porque fue por esto que se produjo la ruptura con una parte de los exguerrilleros reincorporados, hecho que hoy nos tiene en un nuevo ciclo de guerra interna.

Puede ser que Santrich no estaba muy convencido de dejar su vida criminal y de delincuente, tal como lo demostró al devolverse a la ilegalidad. El problema es que con esto que sucedió se le dio la excusa perfecta para decir que desde el Estado le estaba persiguiendo y así victimizarse.

Néstor Humberto, como siempre, queda debiendo explicaciones que una vez más ponen en duda su manera de proceder. Espero que algún día se decida a darlas y que ojalá estas sean creíbles.

Por último, aunque a algunos no les guste, considero que estuvo bien que la Comisión de la Verdad haya tratado este asunto delicado y polémico al tiempo. Lástima que no se haya tenido en cuenta la versión del exfiscal Martínez Neira, a quien se debió llamar así sea por el solo hecho de llenar un requisito. Seguramente así, no estarían enfrentando el señalamiento de haber redactado una verdad dicha desde de un solo lado.