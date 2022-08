La derecha no está viviendo sabroso

Durante más de 20 años Álvaro Uribe Vélez le mostró al país el significado de ser de derecha. Desde cuando ganó la gobernación de su departamento se dedicó a defender ideas impenitentes. La defensa de las convivir y su lucha regional contra algún actor vinculado con grupos guerrilleros de extrema izquierda lo posicionaron como el “facho” en una época donde los “pazólogos” le ganaban a los “guerreristas” en el contexto de resolver el conflicto interno que, todavía en alguna medida, azota a Colombia. Esa obstinación lo supo ubicar como referente para que a inicios del siglo XXI y luego del fracaso de los diálogos del Caguán, el propio gobierno de Andrés Pastrana le sirviera de plataforma para que Uribe sacara del closet una ideología que estaba enmascarada entre “los varios matices” del Partido Liberal y la acomodada palabra “social” con la que el Partido Conservador intentó fingir su cercanía evidente a las ideas radicales: la derecha a la colombiana. Fue tan poderosa la aparición de Uribe que con el tiempo defenestró a la dirigencia de los partidos mayoritarios.

La derrota electoral de su sector no es lo importante de la victoria del presidente Gustavo Petro. Lo que sí es urgente es la debacle de la ideología de la derecha como nos la presentó el uribismo. Las negociaciones con el M-19 a finales del siglo pasado, las de las Farc durante su esquivo sucesor, Juan Manuel Santos y el innegable consenso durante la campaña pasada para reiniciar conversaciones con el Eln, le muerden mucho terreno a la idea de la seguridad democrática, bandera exitosa de la derecha colombiana cuyo mentor es Uribe. Durante el anterior debate electoral fue tan evidente su descolocada que en la segunda vuelta el expresidente no emitió un solo trino. Petro, por supuesto, no era su candidato y la difusa plataforma de Rodolfo Hernández no tenía un ápice de uribismo. Los votos que recibió el ingeniero del lado de los seguidores del expresidente fueron de antipetristas. En la segunda vuelta que ganó Petro, por primera vez en 20 años, hubo más pasión derechista que ideología de derecha.

Desde las primeras horas de su histórico triunfo, el presidente Petro se dedicó de forma permanente a presentarle a los colombianos su idea de país. Avasalla con propuestas. Abarca todos los espacios de la conversación nacional. Desde lo internacional, abrir relaciones con Venezuela. Paz, reiniciar proceso con Eln. Estados Unidos, con una agenda que contiene nueva visión de lucha contra las drogas, cambio climático y revisar el TLC. En seguridad, nombró un ministro que le dio un cimbronazo a los cuarteles, adobado con una gran purga para lograr conformar su cúpula que tiene el tinte prometido en su campaña, transformar o reinventar la Policía Nacional. En relación con energía también salieron a la luz propósitos como eliminar el fracking, la compra de gas a Venezuela en caso de ser necesario y más gravámenes para la empresas petroleras y mineras. En lo económico presentó una reforma tributaria mezclando varios elementos progresivos y otros no tanto, hasta el discurso en la ANDI donde lo que había avanzado en la persuasión para aprobación de los nuevos tributos fue menguado luego de esbozar una especie de clase de economía, ante un auditorio colmado de especialistas en temas económicos, muchos de la Colombia derrotada y sin norte, pero de derecha, dejando más dudas que certezas en sus amplios propósitos de alcanzar un nuevo paradigma económico para el país.

Ante este nuevo panorama, la derecha solo se anima a enarbolar quejas deshilvanas, poca identidad o valores novedosos, siempre mirando de reojo a ver qué dice el máximo líder de la derecha en Colombia, quien cada día parece más interesado en la defensa de sus 20 años de reinado y menos en la veintena de los por venir. La derecha, por ahora, no está viviendo sabroso en un teatro político que los desmoronó.

